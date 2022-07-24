中職／牛棚練投看到打赤膊的男人 曾峻岳被住戶嚇一跳

新竹球場的品質意外成為焦點，富邦悍將隊「終結者」曾峻岳今天爆料，在外野牛棚區練投時，旁邊突然冒出人頭，嚇了一大跳，仔細一看竟是球場外的住戶，讓他哭笑不得。

新竹球場主、客隊牛棚都在外野，在國內球場算是相當特別的設計，但對投手來說，也有小小的負擔，曾峻岳說：「沒地方坐，要站著看場內狀況，而且沒有廁所，要趁換局或有出局數時，趕快跑回休息區解決問題。」

由於球場外的民宅貼近座位區，曾峻岳練投時，發現有住戶從牛棚、外野看台下方的空隙鑽出來，直接看著投手練習，他說：「這些住戶直接跑上來看，第一次看到時心想，怎麼會有這種事？後來才發現他們就住在旁邊。」

這些住家的後門一打開，牛棚就在眼前，曾峻岳表示，還看到男人上半身沒穿衣服，叨著香菸、抱著小孩，直接向球員要球，真的被嚇一跳。