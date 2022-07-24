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U18對抗賽／阮裕智修煉「伍式」滑球 進職棒擔心一件事

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
U18世界盃培訓隊藍白對抗賽今天在三重球場舉行第8戰，準中職球員阮裕智後援2局，被敲2支安打僅失1分。記者蘇志畬／攝影
U18世界盃培訓隊藍白對抗賽今天在三重球場舉行第8戰，準中職球員阮裕智後援2局，被敲2支安打僅失1分。記者蘇志畬／攝影

U18世界盃培訓隊藍白對抗賽今天在三重球場舉行第8戰，由中華白隊以9：3擊敗中華藍隊，準中職球員阮裕智後援2局，被敲2支安打僅失1分，對加入職棒已準備好被放大鏡檢視，但怕熱的他很擔心去屏東球場的第一天。

白河商工畢業的阮裕智在今年季中選秀第四輪獲得中信兄弟隊指名，雖然是台南出身，但他說自己不怕曬黑，但體質怕熱也怕冷，就怕到二軍報導後第一天就中暑，至於注意事項也先找善化國中學長陳統恩打聽好，「態度、禮貌要做到。」

準備成為職棒球員，阮裕智說：「大家都說，外界會拿放大鏡看你，但還是做自己就好，不用去看網路上的評論，太在意對自己不是好事。」

沒當過國手的阮裕智今年獲選U18培訓隊，全家人都很為他開心，他也希望一拚最終的20人正選名單，在對抗賽登板3場、7.1局掉3分，他表示，到了培訓隊後感受到競爭氣氛，「每個都想拚，畢竟能進名單的不多。」

對於自己的表現，阮裕智認為變化球控制能力還要加強，不過二縫線的位置是滿意的，也趁機跟伍祐城滑球，兩人握法不同，阮裕智想嘗試「伍式」滑球，提升自己滑球速度。

U18世界盃培訓隊藍白對抗賽今天在三重球場舉行第8戰，準中職球員阮裕智後援2局，被敲2支安打僅失1分。記者蘇志畬／攝影
U18世界盃培訓隊藍白對抗賽今天在三重球場舉行第8戰，準中職球員阮裕智後援2局，被敲2支安打僅失1分。記者蘇志畬／攝影

中職 中信兄弟 選秀

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