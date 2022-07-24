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U18對抗賽／劉俊緯敲第1轟 被兩位職棒第一指名虧

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
穀保家商劉俊緯在U18世界盃培訓隊中華藍白對抗賽中表現穩定。記者蘇志畬／攝影
穀保家商劉俊緯在U18世界盃培訓隊中華藍白對抗賽中表現穩定。記者蘇志畬／攝影

穀保家商劉俊緯在U18世界盃培訓隊中華藍白對抗賽中表現穩定，還敲出目前8場賽事唯一一轟，兩名室友黃勇傳、宋嘉翔都是今年中職首輪指名，劉俊緯被兩位學長虧：「要跟你學習。」

劉俊緯今年升高三，畢業後投入職棒也是目標，在藍白對抗賽8場比賽30打數敲出10支安打，包括7月22日的一發陽春砲，也是兩隊首轟，劉俊緯表示，沒有預料是自己第一個開轟，原本以為會是打擊能力更好的王念好。

U18世界盃中華隊總教練周宗志表示，球員有長打當然很好，但這次主要要求擊球穩定性，最後還是依照擊球率、安打率去篩選球員，戰術配合、速度也很重要，劉俊緯再也手中表現算穩定，也感受得到很想拚的心情。

這是劉俊緯高中正規賽事的第2轟，前一次是高一在黑豹旗對上美和中學時開轟，劉俊緯表示，自己被室友虧了一下，「我都說他們是我學習的對象，開轟之後，他們看到我就說要跟我學習。」

黃勇傳是今年統一獅隊第一指名，宋嘉翔則是樂天桃猿隊第一指名，教練考量劉俊緯主守游擊，安排他與二壘手黃勇傳當室友，沒想到宋嘉翔也要擠同一間，變成三個人把兩張床併起來一起睡。

劉俊緯表示，守備上也跟黃勇傳請教許多，搭配起來很順利，「他是一級好手，我做好自己就可以了。」由於培訓隊腳程都不錯，劉俊緯修正自己的守備節奏，在穩定前提下盡量加快動作，希望應付更高層級的競爭。

樂天桃猿 穀保家商

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