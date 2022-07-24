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棒球／選秀計畫被傷打亂 王志庭瞄準11月澳職復出

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
前旅美左投王志庭今天現身三重球場。記者蘇志畬／攝影
前旅美左投王志庭今天現身三重球場。記者蘇志畬／攝影

前旅美左投王志庭今天現身三重球場，協助U18世界盃中華培訓隊藍白對抗賽事，談起今年投入中職選秀的計畫被傷勢打亂，他說：「遇到就遇到了，不會想太多。」

王志庭去年被皇家隊小聯盟釋出，隨後參加U23世界盃，打完返台後加入台北興富發棒球隊，在成棒春季聯賽也有登板，今年原本以自行培訓選手身份加入味全龍隊，挑戰選秀的意願明確，但最終並未報名。

王志庭解釋，世界盃打完回台隔離後，發現左肩夾擠，投球會有些不舒服，也只能打消選秀念頭，近期接受進階版的PRP療程（自體血小板增生），已經開始重新傳接球。

接下來計畫，王志庭表示，傳接球沒問題之後，會加長距離，預計再幾次牛棚，順利的話下個月U18、U23中華隊的對抗賽看有無機會登板，目標是11月前往澳洲職棒出賽，也還有旅外夢想。

王志庭 選秀 牛棚

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