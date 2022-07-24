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中職／新竹意外延賽 龍隊退票、活動調整

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍今天在主場延賽。 味全龍臉書
味全龍今天在主場延賽。 味全龍臉書

重啟後的新竹棒球場問題多多，中職緊急公告，今天富邦悍將隊與味全龍隊之戰延賽，主隊味全龍也公布退票辦法，另外今日新竹球場官方商店提供9折優惠。

龍隊表示，因應聯盟公告，原訂2022/7/24(日)17：05例行賽編號167場富邦悍將vs味全龍(新竹)賽事將進行延賽，補賽日程另行公布；同時依據味全龍隊「預售票因雨或其他不可抗力因素延賽」退換票辦法，上述場次各購票方式之退票辦法如下：

【網路購票退票】

1.電子票券／超商購票未取票：7/25(一)12:00起至公告之補賽日前三日止，消費者可自行決定是否觀看原場次補賽，若欲退票請至售票網會員服務->訂單查詢->針對票券點選「線上退票」辦理退票。

備註：如電子票券已轉贈他人，請受贈者將票券轉回訂購者，才可進行退票。

2.超商已取票者：7/25(一)12:00起至公告之補賽日前三日止，檢附「完整票券正本、姓名、手機、地址、會員帳號、訂單編號」郵寄至「10683 台北市大安區信義路四段6號9F，宏碁資訊服務-雲票務事業部 收」，若期限內沒有辦理退票，該張票券觀看原場次（同場地）補賽可保留座位，若觀看其他場次須於賽事當日至售票口重新劃位。

【全家超商購票退票】

超商機台退票服務請於7/25(一)12:00起至7/31(日)前，至全國各全家門市透過FamiPort 機台辦理退票。若期限內沒有辦理退票，該張票券觀看原場次（同場地）補賽可保留座位，若觀看其他場次須於賽事當日至售票口重新劃位。

【商店營業時間&周邊活動更新】

7/24(日)新竹球場味全龍官方商店營業時間，因應延賽調整為13:00~17:00，今日商品全面9折優惠、會員優惠可併用；另球場周邊活動「新竹攻城獅球員見面會」取消，「一日店長」及小螞蟻造型氣球秀正常舉辦如下：

14:30~15:00 一日店長活動

15:00~15:30 小螞蟻造型氣球秀

【會員服務相關說明】

1.今日會員過卡仍可至1F臨時會員服務台進行，過卡點數及會員專屬遊戲券仍會照常發送。

2.新竹實戰紀念球如須領取請於17:00前至1F會員臨時服務台（原左側驗票口），如今日未完成領取請私訊小編為您專人處理。

3.新竹龍往直前套票贈品（證書&紅土瓶）請至1F臨時會員服務台領取，如今日不克領取後續將會公布領取辦法。

4.威弟小夥伴會員專屬禮可於天母/新竹主場賽事期間領取，保留至8/31。

味全龍 富邦悍將 中職

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