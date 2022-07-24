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中職／新竹球場問題太多 聯盟宣布今日延賽

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
重建後的新竹棒球場負評如潮。本報系資料照片
重建後的新竹棒球場負評如潮。本報系資料照片

中華職棒公布，今日原訂富邦悍將隊與味全龍隊之戰，經聯盟與市府、兩球團討論後，將辦理延賽，8月3場比賽預計將更換場地，這恐怕是中華職棒史上頭一次因場地問題而延賽。

新竹棒球場重建後，在22日重新回到中職賽場，然而2天賽事打完，狀況連連，球員對於重建後的場地抱怨不少，聯盟今天表示：「經聯盟與市府、兩球團密切討論後決議，今（24）日新竹味全龍主場賽事將辦理延賽，讓球場先進行較完善的修正調整。」

接下來8月16、17、18日新竹球場也還有比賽，聯盟表示：「八月的新竹主場賽事依照聯盟與市府、味全球團的溝通結論，朝更換比賽場地辦理，讓市府與球團等相關單位能有較充裕的時間進行修正調整，給球員更安全的比賽環境。」

味全龍 中華職棒 富邦悍將

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