聽新聞
test
0:00 / 0:00
U12世界盃／少棒賽開戰在即 黃偉哲鼓舞台灣小將
「2021年第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽」7月29日至8月7日將在亞太國際棒球訓練中心舉行，有總教練賴朝榮領軍的中華隊正如火如荼練習，是長黃偉哲昨天前往加油並致贈能量飲，勉勵小將們把冠軍留在台灣。
黃偉哲表示，台南被視為重要的少棒發展地，自2015年至今，已第4度承辦世界盃少棒錦標賽，雖然籌備過程中遇到疫情攪局，但市府團隊的熱情未曾熄滅，自3月起即動員全市府各局處，與中華棒協一同整備各項防疫及籌備工作，全力規畫優質的賽事。此賽事也將是國內疫情爆發以來的首場棒球國際賽事，籌備過程雖然艱辛，但也象徵著台灣挺過疫情的正面意義。
體育局長陳良說，今年將迎接來自世界11支國家代表隊參賽，包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非，齊聚台南爭奪金盃，一同角逐世界少棒的最高榮譽。本屆賽事培訓隊由隊長陳恩領軍，集結11縣市、19校選手組成，其中也包含1名來自台南市立人國小的柯梓翔，在台中經過1個月的集訓後，能回到台南進行最後階段的訓練，柯梓翔也很開心。
開幕戰將在7月29日晚間6點30分於亞太少棒主球場舉行，由台灣小將對戰義大利，歡迎全國球迷一同進場挺主場，讓世界看見台南。賽程及購票資訊請上網查詢https://www.facebook.com/WBSCU12
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言