U12世界盃／少棒賽開戰在即 黃偉哲鼓舞台灣小將

「2021年第六屆WBSC世界盃少棒錦標賽」7月29日至8月7日將在亞太國際棒球訓練中心舉行，有總教練賴朝榮領軍的中華隊正如火如荼練習，是長黃偉哲昨天前往加油並致贈能量飲，勉勵小將們把冠軍留在台灣。

黃偉哲表示，台南被視為重要的少棒發展地，自2015年至今，已第4度承辦世界盃少棒錦標賽，雖然籌備過程中遇到疫情攪局，但市府團隊的熱情未曾熄滅，自3月起即動員全市府各局處，與中華棒協一同整備各項防疫及籌備工作，全力規畫優質的賽事。此賽事也將是國內疫情爆發以來的首場棒球國際賽事，籌備過程雖然艱辛，但也象徵著台灣挺過疫情的正面意義。

體育局長陳良說，今年將迎接來自世界11支國家代表隊參賽，包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非，齊聚台南爭奪金盃，一同角逐世界少棒的最高榮譽。本屆賽事培訓隊由隊長陳恩領軍，集結11縣市、19校選手組成，其中也包含1名來自台南市立人國小的柯梓翔，在台中經過1個月的集訓後，能回到台南進行最後階段的訓練，柯梓翔也很開心。

開幕戰將在7月29日晚間6點30分於亞太少棒主球場舉行，由台灣小將對戰義大利，歡迎全國球迷一同進場挺主場，讓世界看見台南。賽程及購票資訊請上網查詢https://www.facebook.com/WBSCU12