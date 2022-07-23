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中職／羅力指定！紀念商品要有啤酒杯 為百勝乾杯

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊推出羅力百勝紀念商品。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊推出羅力百勝紀念商品。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊洋投羅力今天在新竹球場先發6局無失分奪勝，成為中職史上第4位達成生涯100勝的投手，球團為了羅力百勝設計專屬Logo、推出紀念商品，其中包括羅力本人指定的紀念啤酒杯，以及羅力實戰同款紀念手套，26日中午12點起於富邦悍將MOMO商城開放球迷預購，邀請球迷為傳奇百勝乾杯。

羅力2012年來到台灣展開中華職棒生涯，10個球季期間展現宰制投手丘的表現，兩度拿下投手三冠王，累積4次三振王、4次防禦率王、3次勝投王、4次年度最佳10人和2次金手套，今年球季羅力向百勝叩關，6月升上一軍，前兩次先發皆以優質先發拿下勝投，生涯累積達到99勝。

今晚羅力在新竹棒球場對上味全龍隊，繳出6局無失分的優質先發，投出本季新高的單場8次三振，拿下本季第3勝、生涯第100勝。悍將球團推出羅力100勝紀念商品，包括100勝紀念球衣、紀念球、紀念手套及紀念啤酒杯。

羅力100勝紀念球衣以悍將深藍為主色，搭配金邊點綴展現傳奇紀錄的珍貴，胸前除了悍將隊徽之外，還有羅力百勝紀念Logo，左右袖口則各有一個羅力100勝紀念臂章，臂章上繡有羅力10個球季的勝投數及達成百勝的日期，球衣背面繡上「 legend 」結合「Loree」、「39」的紀念圖騰，背號部分則有羅力投球英姿及金繡簽名，極具收藏價值。

羅力100勝紀念手套則為與手套大廠「ZETT」合作，為羅力實戰使用同款手套，並同樣繡有紀念Logo，預購限量10組，並附有羅力100勝紀念球。啤酒杯更是羅力生活中必備的日常用品，在球團與羅力討論後指定推出紀念啤酒杯，杯上印有羅力100勝紀念Logo及羅力姓名。

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羅力 富邦悍將 中職

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