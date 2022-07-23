宋家豪投1局無失分中繼成功 王柏融代打吞K

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天中繼登板，投1局無失分、最速151公里，拿下中繼成功，樂天與西武隊延長賽握手言和；火腿隊野手王柏融今天代打吞下三振。

日本職棒樂天金鷲隊今天與埼玉西武獅隊交手，兩隊7局打完西武3比2領先，樂天隊8局上靠著武藤敦貴陽春砲扳平比數。

8局下樂天隊換上宋家豪中繼，宋家豪先讓打者敲出中外野方向飛球出局，接著連飆2次三振，完成任務，兩隊鏖戰至延長賽12局都沒能再拿下分數，終場3比3握手言和。

宋家豪今天總計用15球投1局，沒被敲出安打，投出2K，最快球速151公里，近期連4場出賽無失分，拿下中繼成功，賽後防禦率3.00。

北海道日本火腿鬥士隊今天與千葉羅德海洋隊交手，火腿隊台灣野手王柏融沒有先發出賽，8局上場代打吞下三振，目前為止，本季一軍14場出賽僅敲出1支安打，賽後打擊率0.033；火腿隊終場以6比7吞敗。