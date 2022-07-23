聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／羅力百勝難在哪？丘昌榮：要夠「穩」
羅力能夠成為中職史上第4位、外籍第2位百勝投手，富邦悍將隊總教練丘昌榮給的評語就是一個「穩」字，不管是自己的表現，或是帶給球隊的安定感，都是羅力在中職討生活的最大優勢。
悍將今晚以4：0在新竹球場擊敗味全龍隊，羅力先發6局無失分、8次三振，拿下本季第3勝，在挑戰第4次後，生涯第100勝終於入袋。
丘昌榮表示，今晚能夠贏球，投手表現很好，不管是羅力或是後面接替的富藍戈、王尉永都貢獻良多，而打線相較前一場也更有發揮，申皓瑋、陳真都有開轟。
對於羅力今晚表現，丘昌榮表示，除了第6局被對手攻佔二、三壘，稍有危機外，表現都很棒，「因為這場關係到百勝，6局投完問他是否要繼續？他認為今天投起來比較緊繃，我們謹慎考量下，決定換投。」
接替的富藍戈2局、王尉永1局也沒掉分，讓羅力成為繼潘威倫、勇壯、謝長亨後，第4位中職百勝俱樂部成員。
丘昌榮說：「外國人要在台灣百勝真的不容易，要能夠每年穩定貢獻，球隊這邊也要幫助他拿下勝投，雖然跟他共事時間不長，但從旁觀察，羅力每次出賽都不會落差太大，能夠帶給隊友安定感。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言