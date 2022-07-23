中職／暴力猿讓德保拉1局爆 兄弟5：0還是打到輸

樂天桃猿隊進入下半季依然強勢，今天面對0：5落後，投手丘上的對手還是德保拉，上演一場暴力逆轉秀，第6局單局灌進8分，林泓育掃出超前三分砲，猿隊終場以8：6擊敗兄弟，以2連勝啟航下半季。

德保拉上半季以連兩場完封勝收尾，今天視野對準中職前32年僅1999年曹竣崵辦到過的連3場，兄弟打線一開賽就有分數相挺，王威晨三壘打、江坤宇一壘打串聯，讓猿隊洋投狂威才投了3球就掉分，前2局攻下5分，但德保拉卻未能守成。

德保拉前5局讓猿隊一路掛蛋，但第6局危機接二連三而來，陳晨威、藍寅倫的安打之後，成晉敲安先幫猿隊開張分數，確定「德三封」不成立，廖健富、郭嚴文接續還是安打，德保拉在比分被追近到5：3之際退場。

吳俊偉接手後持續引爆炸彈，陳俊秀的安打加守備失誤一棒追平，失分仍記在德保拉帳上；林承飛的安打之後，林泓育掃出三分砲，猿隊單局狂灌8分。

德保拉的連續完封止步在兩場，此役先發5.1局被敲8安打、失5分（責失4分），吳俊偉則是面對3打席都被敲出安打，不僅未讓戰情止血，還讓失分進一步失控。

反觀狂威在前兩局失血後，第3局捕手從嚴宏鈞換成林泓育，而他的表現也就此回穩，連續解決12人次，最終投滿6局失5分（責失4分），拜隊友在6局上逆轉戰局之賜，他也取得第9勝，繼續在勝投榜上獨走。