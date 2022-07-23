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中職／百勝感謝台灣 羅力最有印象勝投不在百勝內

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導
富邦悍將隊投手羅力拿下生涯百勝。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手羅力拿下生涯百勝。圖／富邦悍將隊提供

經歷10個球季、234場出賽、1462局投球，富邦悍將隊投手羅力今晚終於將生涯第100勝握入手中，他說：「感覺很棒，感謝在台灣有這個機會，完成中職生涯的百勝。」

悍將隊今晚靠著羅力先發6局無失分、8K好投，加上申皓瑋、陳真兩發2分砲贊助，以4：0擊敗味全龍隊，在新竹球場的9528名觀眾中，有不少悍將球迷也到場見證，羅力拿起球隊的百勝紀念牌、穿上紀念衣時，就連龍迷也鼓掌致意。

「這輩子都不會忘記。」羅力表示：「有著滿滿球迷，氣氛很好，空氣中瀰漫著興奮感，能夠在新竹球場完成里程碑非常棒。」

2012年羅力開始來到台灣，先效力於Lamigo桃猿隊，後來轉戰義大犀牛隊，一路來到富邦悍將隊，回顧這段百勝之旅，羅力說：「來到台灣打球開始，就是每天按部就班完成工作、拿出最好表現，才能有這樣的成績，心存感激。」

要說來台最有印象勝投，羅力的選擇不在這100勝之中，而是季後賽的勝投，「不知道能不能算，但對於季後賽的勝投印象更難忘，因為每一勝都是奪冠拼圖。」羅力生涯在總冠軍賽出賽4場拿下3勝1敗，在2016年義大冠軍中貢獻了1勝。

成為史上第4位百勝投手、外籍第2人，羅力說：「當然感覺很特別，也很感謝有機會來到台灣，百勝非常具有意義，之前的努力都是值得的。」

從上半季勁敵龍隊手上奪勝，羅力認為對他個人沒有特別感覺，但下半季前2場球隊都贏球，代表每個人有扮演好自己的角色，比賽內容也很好，「更高興團隊表現比之前更好」。

長年在外打拚，羅力也想對太太說聲：「我愛妳。」因為有她的支持，自己才能做想做的事、沒有後顧之憂，「沒有她，我辦不到這一切，真的很感謝她。」

富邦悍將隊投手羅力拿下生涯百勝。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手羅力拿下生涯百勝。圖／富邦悍將隊提供

羅力 富邦悍將

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