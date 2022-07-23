中職／陳俊秀因好球帶氣噗噗 外籍打教過激抗議遭驅逐

下半季第一張驅逐出場罰單，今天在洲際球場開出，樂天桃猿隊一壘手陳俊秀對好球帶判決不滿，外籍打擊教練鮑伊出場聲援子弟兵，因過激抗議行為遭到驅逐出場。

猿隊與中信兄弟隊今天在洲際球場交手，猿隊開賽處於0：5的落後，在第6局面對德保拉的投球找到破口，陳晨威、藍寅倫的安打之後，成晉的安打先幫猿隊開張分數，廖健富、郭嚴文接續還是安打，德保拉在比分被追近到5：3之際退場，猿隊最終單局以8安打、灌回8分，包括林泓育的三分砲。

猿隊帶著領先進入8局上，面對兄弟此役的第4任投手楊志龍，陳俊秀未出棒遭到三振，對最後一顆好球判決有意見，甩手表達不滿，嘴裡念念有詞，觸動主審蔡豐澤神經。

猿隊陣營見狀，鮑伊趕緊上場聲援子弟兵、朝主審激烈咆哮，其他選手、教練及翻譯都幫忙攔住他，但結局仍是鮑伊仍因激烈抗議遭到驅逐出場。