聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／陳俊秀因好球帶氣噗噗 外籍打教過激抗議遭驅逐
下半季第一張驅逐出場罰單，今天在洲際球場開出，樂天桃猿隊一壘手陳俊秀對好球帶判決不滿，外籍打擊教練鮑伊出場聲援子弟兵，因過激抗議行為遭到驅逐出場。
猿隊與中信兄弟隊今天在洲際球場交手，猿隊開賽處於0：5的落後，在第6局面對德保拉的投球找到破口，陳晨威、藍寅倫的安打之後，成晉的安打先幫猿隊開張分數，廖健富、郭嚴文接續還是安打，德保拉在比分被追近到5：3之際退場，猿隊最終單局以8安打、灌回8分，包括林泓育的三分砲。
猿隊帶著領先進入8局上，面對兄弟此役的第4任投手楊志龍，陳俊秀未出棒遭到三振，對最後一顆好球判決有意見，甩手表達不滿，嘴裡念念有詞，觸動主審蔡豐澤神經。
猿隊陣營見狀，鮑伊趕緊上場聲援子弟兵、朝主審激烈咆哮，其他選手、教練及翻譯都幫忙攔住他，但結局仍是鮑伊仍因激烈抗議遭到驅逐出場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言