中職／錯過3次後穩穩抓牢 羅力百勝入袋史上第4人

第4度挑戰生涯百勝，富邦悍將隊投手羅力在沒拿過勝投的新竹球場完成心願，今晚面對味全龍隊先發6局無失分，外加申皓瑋、陳真兩發2分砲贊助，以4：0擊敗龍隊，羅力終於進入中職只有4個人的「百勝俱樂部」。

羅力本季前2場先發連續奪勝，99勝入帳開始倒數，然而先是自己染疫，又遇到下雨延賽，前一場先發輸給自己，投4.2局失5分無關勝敗，到今天來到重生後的新竹球場再次挑戰，羅力曾在老新竹球場先發過一場，2.2局失8分，過程不是很美好。

不過今晚的羅力也不是過去的羅力，一甩前一場表現不佳陰霾，面對龍隊開賽連續解決9人次，直到4局下才被郭天信敲出安打，最終以88球投完6局，僅被敲出2支安打，另有8次三振，僅1次四壞保送，終於將生涯第100場勝投收入囊中。

羅力成為中職史上第4位達成生涯100勝里程碑的投手，前面3人是潘威倫（147勝）、勇壯（108勝）、謝長亨（100勝），在生涯第234場出賽達陣是史上第2快，僅次於潘威倫的207場。

悍將打線支援來得快，2局上申皓瑋就敲出一發左外野兩分砲，這發新竹球場史上第602轟、重啟首轟，為悍將隊取得領先，7局上陳真也敲出一發左外野兩分砲，剛好落在自家牛棚被捕手張進德接到。