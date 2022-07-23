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中職／「德三封」夢被搖醒了 德保拉連勝投都沒了

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟與樂天桃猿在台中洲際棒球場進行例行賽，兄弟洋投德保拉投5.1局失5分。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與樂天桃猿在台中洲際棒球場進行例行賽，兄弟洋投德保拉投5.1局失5分。記者黃仲裕／攝影

想成為「德三封」不成，中信兄弟隊德保拉還在第6局被打爆，遭樂天桃猿隊亂棒掃掉5分，猿隊單局攻下8分，德保拉確定挑戰連3場完封勝失利，勝投也飛了。

德保拉上半季以連兩場完封勝收尾，今天要挑戰連3場，中職過去32年僅出現過一次為1999年的曹竣崵，想成就史上第2人的紀錄卻沒有那麼容易。

德保拉前5局讓猿隊一路掛蛋，卻在第6局危機接二連三而來，陳晨威、藍寅倫的安打之後，成晉的安打先幫猿隊開張分數，確定「德三封」不成立，廖健富、郭嚴文接續還是安打，德保拉在比分被追近到5：3之際退場。

被德保拉視為台灣兒子的「小黑」吳俊偉接手後，持續引爆炸彈，陳俊秀的安打加上守備失誤一棒追平，失分仍記在德保拉帳上；林承飛的安打之後，林泓育掃出三分砲，猿隊單局狂灌8分。

德保拉的連續完封止步在兩場，此役先發5.1局被敲8安打、失5分（責失4分），吳俊偉則是面對3打席都被敲出安打，不僅未讓戰情止血，還讓失分進一步失控。

德保拉 吳俊偉 中職

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