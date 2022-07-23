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中職／新竹內野怎麼適應？王勝偉有獨家秘訣
在中職征戰13個球季，富邦悍將隊王勝偉很快抓到新舊新竹棒球場的內野差異，往前多站幾步增加守備穩定性，減少的守備範圍則靠站位去彌補，他笑說：「這是獨家秘訣。」
談到新竹球場改建前後的差異，王勝偉表示，過去新竹球場內野是全紅土，比較硬但平整，彈跳好抓，新的新竹球場改成草皮，比較不平整，「天然草皮多少會有點不規則，彈跳也比較高一點，這點賽前就有注意到。」
面對這類球場，王勝偉指出，能夠調整的就是要把啟動節奏抓得更準，「我會把站位往前一點，減少彈跳次數，也就降低不穩定性，不過每個人守備方式都不一樣，這套方式不是大家都適用。」
由於守備向前縮，作為游擊手就犧牲了左右橫移的守備範圍，王勝偉表示，是有可能影響，但先求穩，「範圍就用站位去彌補。」透過情蒐、移防等方式，「就算不是100%打到這個方向，至少也有個8、90%。」
王勝偉說，這是自己的獨家秘訣，不容外洩，但也很快澄清只是說笑，也不擔心被別人學去，「這樣比賽打起來更精彩啊。」
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