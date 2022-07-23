快訊

上梁不到一個月 高醫岡山醫院傳工人從三樓重摔送昏迷

鄭文燦拱天宮參拜 婦人不滿被勸離飆罵「政客真丟臉」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／新竹內野怎麼適應？王勝偉有獨家秘訣

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導

中職征戰13個球季，富邦悍將王勝偉很快抓到新舊新竹棒球場的內野差異，往前多站幾步增加守備穩定性，減少的守備範圍則靠站位去彌補，他笑說：「這是獨家秘訣。」

談到新竹球場改建前後的差異，王勝偉表示，過去新竹球場內野是全紅土，比較硬但平整，彈跳好抓，新的新竹球場改成草皮，比較不平整，「天然草皮多少會有點不規則，彈跳也比較高一點，這點賽前就有注意到。」

面對這類球場，王勝偉指出，能夠調整的就是要把啟動節奏抓得更準，「我會把站位往前一點，減少彈跳次數，也就降低不穩定性，不過每個人守備方式都不一樣，這套方式不是大家都適用。」

由於守備向前縮，作為游擊手就犧牲了左右橫移的守備範圍，王勝偉表示，是有可能影響，但先求穩，「範圍就用站位去彌補。」透過情蒐、移防等方式，「就算不是100%打到這個方向，至少也有個8、90%。」

王勝偉說，這是自己的獨家秘訣，不容外洩，但也很快澄清只是說笑，也不擔心被別人學去，「這樣比賽打起來更精彩啊。」

王勝偉 富邦悍將 中職

延伸閱讀

中職／王勝偉衝鋒斷悍將13連不勝 陳仕朋3勝已超過去年

中職／38歲王勝偉單場敲5安 向3名老將喊話

中職／速球王必勝有方法 王勝偉探聽「老將優惠」

中職／林智勝、王勝偉入選明星隊 林威助：打出價值

相關新聞

中職／新竹成右打地獄 中外野灰白高樓問題難解

昨晚新竹棒球場啟用首戰，富邦悍將隊與味全龍隊形成投手大戰，兩隊左打者打擊率還有2成08，但右打者僅1成21，不僅林哲瑄，...

中職／新竹本壘暗似台南 龍、悍將捕手視角看問題

新竹棒球場新啟用的LED燈柱光彩耀眼，然而角度不對，在本壘附近亮度降低，昨晚在本壘待最久的捕手，味全龍隊蔣少宏、富邦悍將...

中職／投捕溝通出問題？狂威狂失5分 樂天0比5落後中信

中信兄弟與樂天桃猿在台中洲際棒球場進行例行賽，樂天先發投手狂威疑似與捕手嚴宏鈞溝通出現問題，頻頻退出投手丘，而前兩個半局...

中職／新竹內野怎麼適應？王勝偉有獨家秘訣

在中職征戰13個球季，富邦悍將隊王勝偉很快抓到新舊新竹棒球場的內野差異，往前多站幾步增加守備穩定性，減少的守備範圍則靠站...

中職／兩個新竹球場都打過 林益全指出新版「不理想」

新竹棒球場昨天舉行重建後首場中職賽事，富邦悍將隊林益全曾經歷新舊球場賽事，改建前後的差異，林益全直言，外觀很有現代感，但...

中職／新竹紅土軟像澄清湖 葉總賽前親自整理場地

新竹棒球場首戰後問題浮現，富邦悍將、味全龍隊球員最大共識是內野紅土太過鬆軟，昨天張祐銘就因此跌倒，龍隊總教練葉君璋今天賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。