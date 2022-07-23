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中職／兩個新竹球場都打過 林益全指出新版「不理想」
新竹棒球場昨天舉行重建後首場中職賽事，富邦悍將隊林益全曾經歷新舊球場賽事，改建前後的差異，林益全直言，外觀很有現代感，但場內「不太理想」。
老新竹球場最後一次舉辦賽事是2016年9月13日，林益全是參賽球員之一，昨晚也試用了新版新竹球場，林益全認為，球場整體很現代化，有美式球場的感覺，但球場內還是不太理想。
新竹棒球場緊鄰民宅是一大特色，但改建之後，中外野原本的計分板被拆除，加上視覺牆較小，後方淺色民宅露出後，影響到打者視野，林益全也點出另一個隱憂，「如果比賽中間住戶開燈的話，也可能有影響。」
在一壘守備時，林益全也感受到紅土比較鬆軟，「或許土質比例再做調配，應該就可以改善。」另外也點出一點，就是一壘對側的大樓會有玻璃反光，守備時會比較困難，「帶太陽眼鏡不知道會不會有幫助，有時候反而光散掉更難看清。」
林益全指出，或許新竹球場急於落成，趕著要開始比賽，有些問題來不及在短時間內改善。
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