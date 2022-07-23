快訊

林智堅論文爭議連環爆 陳明通發4千字長文「原創無涉抄襲」

太空人「自己DIY」恐害3名女同事懷孕？ 真相曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兩個新竹球場都打過 林益全指出新版「不理想」

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導
新竹棒球場一壘守備角度正對大樓，下午陽光反射可能影響守備。記者蘇志畬／攝影
新竹棒球場一壘守備角度正對大樓，下午陽光反射可能影響守備。記者蘇志畬／攝影

新竹棒球場昨天舉行重建後首場中職賽事，富邦悍將林益全曾經歷新舊球場賽事，改建前後的差異，林益全直言，外觀很有現代感，但場內「不太理想」。

老新竹球場最後一次舉辦賽事是2016年9月13日，林益全是參賽球員之一，昨晚也試用了新版新竹球場，林益全認為，球場整體很現代化，有美式球場的感覺，但球場內還是不太理想。

新竹棒球場緊鄰民宅是一大特色，但改建之後，中外野原本的計分板被拆除，加上視覺牆較小，後方淺色民宅露出後，影響到打者視野，林益全也點出另一個隱憂，「如果比賽中間住戶開燈的話，也可能有影響。」

在一壘守備時，林益全也感受到紅土比較鬆軟，「或許土質比例再做調配，應該就可以改善。」另外也點出一點，就是一壘對側的大樓會有玻璃反光，守備時會比較困難，「帶太陽眼鏡不知道會不會有幫助，有時候反而光散掉更難看清。」

林益全指出，或許新竹球場急於落成，趕著要開始比賽，有些問題來不及在短時間內改善。

林益全 棒球 富邦悍將

延伸閱讀

中職／扛起王牌責任 江少慶6局好投領軍完封新竹龍

中職／王勝偉衝鋒斷悍將13連不勝 陳仕朋3勝已超過去年

中職／牧田和久牛棚待命 見到峮峮有一件事想跟她說

中職／0出局3安打卻死壘間 富邦悍將101種得不了分的方式

相關新聞

中職／新竹成右打地獄 中外野灰白高樓問題難解

昨晚新竹棒球場啟用首戰，富邦悍將隊與味全龍隊形成投手大戰，兩隊左打者打擊率還有2成08，但右打者僅1成21，不僅林哲瑄，...

中職／新竹本壘暗似台南 龍、悍將捕手視角看問題

新竹棒球場新啟用的LED燈柱光彩耀眼，然而角度不對，在本壘附近亮度降低，昨晚在本壘待最久的捕手，味全龍隊蔣少宏、富邦悍將...

中職／新竹紅土軟像澄清湖 葉總賽前親自整理場地

新竹棒球場首戰後問題浮現，富邦悍將、味全龍隊球員最大共識是內野紅土太過鬆軟，昨天張祐銘就因此跌倒，龍隊總教練葉君璋今天賽...

中職／新竹階梯危機 林智勝跌倒幸無礙依舊先發

新竹棒球場暗藏危機，味全龍隊球員林智勝今天賽前練習在休息區不慎跌倒，一度痛苦倒地不起，根據球團回報，經過防護員診斷無大礙...

中職／獲台鋼親睞圓夢 文大投手陳翊瑄要為天上的父親努力

文化大學今年擁有眾多主力投入選秀，其中就有當家游擊紀慶然、主砲孫易伸及主力先發陳翊瑄圓夢，巧合的是三人都被職棒第6隊台鋼雄鷹選入，而選前被看好成為即戰力的陳翊瑄，最終在第10輪獲球團指名順利進軍職棒。

中職／兩個新竹球場都打過 林益全指出新版「不理想」

新竹棒球場昨天舉行重建後首場中職賽事，富邦悍將隊林益全曾經歷新舊球場賽事，改建前後的差異，林益全直言，外觀很有現代感，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。