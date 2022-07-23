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日職／王柏融代打3球吞K 本季第2安還在流浪

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
旅日台將王柏融的安打持續難產，但三振數一再追加。 擷圖自推特(資料照)
旅日台將王柏融的安打持續難產，但三振數一再追加。 擷圖自推特(資料照)

旅日台將王柏融的安打持續難產，但三振數一再追加，今天對上羅德隊在第8局代打，面對歐蘇納（Roberto Osuna）的火球連發，僅耗3球就吞下三振，打擊率再度下探到0.033，所屬的火腿終場以6：7落敗。

火腿此役開賽打下5：0領先，卻在比賽中段就失守，第5局井上晴哉、萊德（Brandon Laird）連兩打席開轟，這兩發陽春砲幫助羅德追平、超前戰局，第8局再靠茶谷健太的單場第3支安打、掃回保險分。

火腿以5：7落後進入8局下，面對歐蘇納的投球，兩出局後推出王柏融代打，前兩球都破壞成界外，第3球再來一個揮空，歐蘇納在這個打席只用了3球，都是155公里左右的偏高直球賞出三振。

王柏融本季打擊成績持續探底，7月16日回到一軍後，累積出賽6場、11打數沒有安打，本季30打數僅1支一壘打，沒有保送，卻有12K，打擊率、上壘率、長打率都是0.033。

王柏融 歐蘇納

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