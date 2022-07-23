中職／新竹本壘暗似台南 龍、悍將捕手視角看問題

新竹棒球場新啟用的LED燈柱光彩耀眼，然而角度不對，在本壘附近亮度降低，昨晚在本壘待最久的捕手，味全龍隊蔣少宏、富邦悍將隊戴培峰有不同觀察。

蔣少宏指出，球從投手丘進入手套前，在經過本壘板時會變得比較暗，「接起來是比較吃力一點，畢竟是第一場比賽，還在適應這點，之後應該會比較好。」

戴培峰則表示，昨晚本壘亮度沒有太大感受，但或許是採用LED燈光的關係，視覺上不太適應，更擔心的反而是今天5點開打的賽事，投手投出的球可能跟天空重疊，「今天要接球有點怕怕的。」

大多數球場在中外野全壘打牆後，會豎立一面高大的深色視覺牆，避免影響打者視野，新竹球場的視覺牆明顯較少，導致後方淺色建築、藍色天空，都可能影響到視線。

戴培峰表示，昨天賽前練習就注意到，天色關係會有亮暗差，「滿擔心看不到球，可能前幾局會是考驗，要想辦法快點習慣。」戴培峰也開玩笑說：「要請羅力投準一點了。」

打者觀點來看，悍將一壘手林益全指出，球在進壘點的地方會比較暗一點，但這只要燈光角度調整一下，應該就可以了；龍隊二壘手李凱威也說，本壘燈光比較暗，像是台南球場，另外一個問題是，環形LED位置比較低，內野守備遇到平飛球會被「吃球」。

另外也有打者指出，由於燈光是從外野往內野照射，在打擊看球時，會出現靠近打者的球面較暗狀況，打擊時較難判斷。

新竹球場在中職視察時，就提出本壘燈光較暗的問題，也建議調整燈光角度去彌補，不過昨天第一場打完，看來還沒有完成調整。