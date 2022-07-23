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中職／新竹紅土軟像澄清湖 葉總賽前親自整理場地
新竹棒球場首戰後問題浮現，富邦悍將、味全龍隊球員最大共識是內野紅土太過鬆軟，昨天張祐銘就因此跌倒，龍隊總教練葉君璋今天賽前還親自拿起釘耙，整理一壘附近紅土。
忙了一身汗，葉君璋回到休息區後接受媒體訪問，談到昨天賽後的場地問題，說得明白：「球場剛開始，總是會有些缺失，有影響的自己趕快先動手，如果還好的，就花時間去等。」
張祐銘昨晚在9局下敲出深遠安打，繞過一壘時腳步踉蹌，絆了一下，跑到二壘時差點被觸殺出局，之後也退場休息，不過今天依舊先發，葉君璋表示：「他覺得可以打就會讓他打。」
張祐銘表示，昨天比賽前練習時，就感覺到一、三壘的土比較鬆，「跟澄清湖球場差不多。」但比賽時因為太專注沒注意，就滑倒了，「經過治療後，感覺還可以。」
除了紅土，場地平整度也是一個問題，葉總表示：「球場目前看起來，品質是有差，基鴻那個也是。」
昨晚劉基鴻因為不規則彈跳球打中手指傷退，今天確認雖然還可以傳球，但葉總說：「不急著這一場，先休一場看看，再評估下一場，下周確定沒問題。」
劉基鴻表示，被打到當下很大聲，以為會骨折，但檢查後沒有問題，只是有些腫脹，面對不規則彈跳是自然反應用手去擋，「沒擋住可能就打到臉。」
鎮守三壘的劉基鴻認為，昨天3次守備機會，就連前2次彈跳也不是很規律，練球的時候就有感覺，「場地暫時沒有改變，那就只能我們自己去適應。」
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