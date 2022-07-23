中職／新竹成右打地獄 中外野灰白高樓問題難解

昨晚新竹棒球場啟用首戰，富邦悍將隊與味全龍隊形成投手大戰，兩隊左打者打擊率還有2成08，但右打者僅1成21，不僅林哲瑄，林智勝、蔣少宏等右打比賽完也都反應，中外野後方的高樓灰白色大樓對打擊確實有影響。

昨晚悍將隊以1：0險勝龍隊，兩隊打線合計僅敲出9支安打，其中右打者33打數僅敲出4支安打，包括1支內野安打，左打者則是24打數5支安打，昨天敲出勝利打點的戴培峰就是左打。

右打的林哲瑄昨天賽後就反應，中外野全壘打牆的場外，有一棟灰白色建築物，當投手投出球後，打者看球會與該建築物交疊，導致視線受到影響。

林哲瑄今天解釋，因為看到打者揮棒時機很怪，自己也看不太到球，反而是左打的郭天信比較能掌握，不過戴培峰也是第一個打席比較看不到，後面才適應，「應該左右打都有差。」

林哲瑄認為中外野深色視覺牆不夠高，後面建築跟外野觀眾席都是淺色，影響到打者判斷，「一開始判別不來的話，要觸身球也會來不及閃，真的很危險。」

同為右打的林智勝也說，球投出之後，因為顏色深淺變化，會比較難判斷，視覺牆上方應該再加個深色看板遮擋後面建築，「作為球員就是趕快適應，相信球場會越做越好。」

右打的劉基鴻雖然因受傷早退，只打了1打席，但他認為球投出後，縫線判斷上比較困難，導致難以判斷球種，「速差上感覺不太一樣。」

左打者張祐銘昨天敲出3支安打，他就認為外野建築影響不大，同為左打的李凱威則認為，主要是會被淺色的外野觀眾席影響，「球看不太清楚」。

味全龍隊總教練葉君璋也認為，中外野後方建築確實對打者有影響，「這是將來要改善的，雖然不是迫切的危險性，但如果投手控球不好，打者判斷慢一點也會有危險。」