中職／獲台鋼親睞圓夢 文大投手陳翊瑄要為天上的父親努力

文化大學今年擁有眾多主力投入選秀，其中就有當家游擊紀慶然、主砲孫易伸及主力先發陳翊瑄圓夢，巧合的是三人都被職棒第6隊台鋼雄鷹選入，而選前被看好成為即戰力的陳翊瑄，最終在第10輪獲球團指名順利進軍職棒。

陳翊瑄高中畢業於北市勁旅大理高中，大學則就讀文化大學，並獲得廖敏雄總教練的信任，屢次扛起關鍵戰役的先發，而在獲選後卻傳出父親病逝的消息，讓他一度無法接受事實，但幾天後就立即振作，陳翊瑄坦言：「父親的離世讓我措手不及，即便一路走來不順歲，但很感謝父母一路的支持，很可惜無法讓父親看到我站上夢想的舞台，相信他會在天上好好看我之後的比賽，我會讓他看到光榮的樣子，讓他引以為傲感到光榮。」接著說道，因為父親是最支持他的人，會更努力練習讓自己能力更提升藉此站穩職棒腳步。

除此之外陳翊瑄還感謝了啟蒙恩師、大理高中的卓琨原教練：「沒有卓教練就沒有我，雖然教練對我們很嚴格，但他在我表現不好時都會持續給我機會，並告訴我要靠自己突破才會成長。」

陳翊瑄將父親離世轉化成動力，並將更努力報答所有支持他的人 圖/陳翊瑄 提供

到了文化大學後，陳翊瑄也很感激廖敏雄總教練及教練團成員，為他帶來很多不同的觀念，更特地提到馬熙傑學長的幫忙：「除了有教練們幫助我心態成長，以及投球上的觀念改變，還有馬熙傑學長的訓練，今年要是沒有他就不會有那麼好的表現，他是我拿到投手獎的主因，他修改了我投球機制，讓我的球速突飛猛進，教練們及學長都是我的貴人，我會銘記你們教給我的事情。」

最後陳翊瑄表示太多人需要感謝，希望各位往後到職業場上能繼續支持他，並會努力成為父親的驕傲。