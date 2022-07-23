棒球／台北興富發體驗營今熱血開打 黃金教練團全程指導

「台北興富發棒球體驗營」今天熱血開打，由黃金教練團呂明賜、黃欽智等人與球員們全程指導，台北市體育局上午在天母棒球場舉行開幕式，由國小組先打頭陣，明天還有國中等組別；體育局表示，體育局和興富發棒球隊下半年也將規畫前進校園，在第一線親自指導小球員。

體育局長李再立表示，希望藉由舉辦這樣的活動，提供民眾安心的戶外運動環境；體育局長期培育棒球基層選手，邁向棒球更高的殿堂，台北興富發棒球隊今年更有3名球員預計披上中職戰袍，至今已有27位球員成為職棒選手。

李再立說，希望透過體驗營回饋熱愛棒球的市民，也讓民眾有機會更認識台北城市棒球隊，和台北興富發棒球隊球員們一起學習，邀請大家共同打造棒球友善城市。

興富發建設執行長陳彥伯說，興富發建設長期關注體育賽事，提供選手們優質的訓練環境，全力支持體育局共同推廣體育運動與人才培訓。