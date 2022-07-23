中職／新竹球場重生首戰 家鄉子弟莊韋恩奪致勝分

新竹市立棒球場昨晚「重生」首戰，由富邦悍將以1比0擊敗主場隊伍味全龍。其中，富邦悍將「跑」出關鍵1分的球員莊韋恩，正是出身竹市、在地三級培訓選手，他興奮地說「新竹人愛棒球」，呼籲球迷多多買票入場支持，盼讓棒球再度回到過去榮景。

竹市府指出，昨天味全龍、富邦悍將賽事上演土洋投手之戰，雙方投手皆只讓對手敲出零星安打，直到7局上，首名打者林益全率先選到保送上壘，由莊韋恩代跑，捕手戴培峰敲右外野深遠的二壘安打，讓提前起跑的莊韋恩連跑3個壘包，攻下寶貴1分。

市府指出，今年24歲的莊韋恩為新竹在地培訓球員，過去曾在東園國小、成德國中、成德高中培訓，靠著穩扎穩打的球技，2020年季中選秀被富邦悍選進，三連戰首日為悍將奪得全場第1分，也是致勝關鍵分。成功替富邦悍將止住對戰味全龍隊10連敗。

「新竹人愛棒球，只要有球賽就會有人！」莊韋恩回憶舊球場時光，他說，從小都是跑步到球場練球當作熱身，回想自己5、6年前還在新竹舊球場打球，再度返鄉並回到自己最熟悉的地方打球，很興奮，站到場上那一刻，彷彿所有鄉親都是來替他加油。

昨晚替富邦悍將「跑」出關鍵1分的球員莊韋恩，為出生竹市、在地三級培訓的選手。圖／CPBL提供

莊韋恩認為，新竹球場改建後，不只能夠喚回熱愛棒球的球迷回到球場，也能吸引更多人認識棒球運動，呼籲球迷多多買票入場支持，盼讓棒球再度回到過去榮景。

代理市長陳章賢表示，市府除了讓市立棒球場再生，也將荒廢眷村改造為虎林棒球場，另爭取經費改造頭前溪高灘地增設左岸棒球場，成社區發展與小球員訓練重要場地，也改善東園國小、西門國小棒球場及香山高中打擊練習場，培育更多棒球人才。

陳章賢也說，相當樂見竹市棒球培訓有成，未來市府將「軟硬兼施」培育更多棒球人才，也鼓勵球迷以實際行動支持運動賽事，購票入場力挺！