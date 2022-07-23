棒球／70年來首次 台灣代表隊參與貝比魯斯少棒賽

以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟，成立逾70年，第一次有台灣代表隊參與。台灣少棒隊在參加8月世界大賽前，下週先在舊金山灣區移地訓練，進行友誼賽。

美國貝比魯斯棒球聯盟（Babe Ruth BaseballLeague）1951年成立至今，與威廉波特世界少棒聯盟（LLB）、美國小馬聯盟（PONY）齊名。

棒球教練張茂三2020年發起成立的「台灣貝比魯斯棒球聯盟」（Taiwan Babe Ruth Baseball League，TBRL）獲邀加入美國貝比魯斯棒球聯盟，成為在台唯一官方認證的聯盟組織，負責台灣及亞太地區相關事務。

今年6月，台灣貝比魯斯棒球聯盟選拔出來自全台7個縣市的15位小選手，組成台灣代表隊，其中14位是原住民選手，他們將於8月3日至14日在密蘇里州參與美國貝比魯斯卡爾瑞普肯世界少棒錦標賽（2022 BabeRuth League Cal Ripken Major/70 World Series），這也是台灣貝比魯斯棒球聯盟加盟後的第一場國際賽事。

台灣貝比魯斯棒球聯盟代表隊中的15位球員，有14位是原民選手，歷史逾70年的美國貝比魯斯世界少棒錦標賽，今年8月將第一次有台灣代表隊參賽。 （台灣貝比魯斯棒球聯盟提供）中央社

駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞稿指出，台灣貝比魯斯棒球聯盟所帶領的少棒代表隊特別之處在於選手並非體育科班、或來自傳統強隊，訓練過程中透過「以賽代訓」和各地區的聯盟球隊切磋球技、拓展棒球之外的視野。

這支台灣代表隊26日抵達美國後，將於7月29日至8月1日先在加州聖荷西（San Jose）與當地同齡級球隊進行4場友誼賽，為正式的賽事暖身，駐舊金山台北經文處邀請當地僑胞前往加油打氣。

為了迎接台灣的少棒好手，僑務委員吳怡明號召舊金山灣區的僑團共襄盛舉，包括世界華人工商婦女企管協會北加分會、舊金山灣區台灣商會、北加州台灣工商會及矽谷美華科技商會等共同接待。