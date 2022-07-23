快訊

花蓮富源40.2度高溫！台灣燒成紅番薯 這些地區紫爆

林志穎特斯拉自撞車禍後搶救一天 經紀人7字回最新病況

棒球／70年來首次 台灣代表隊參與貝比魯斯少棒賽

中央社／ 舊金山22日專電
台灣貝比魯斯棒球聯盟少棒隊前來灣區進行移地訓練。 駐舊金山台北經濟文化辦事處提供
台灣貝比魯斯棒球聯盟少棒隊前來灣區進行移地訓練。 駐舊金山台北經濟文化辦事處提供

以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟，成立逾70年，第一次有台灣代表隊參與。台灣少棒隊在參加8月世界大賽前，下週先在舊金山灣區移地訓練，進行友誼賽。

美國貝比魯斯棒球聯盟（Babe Ruth BaseballLeague）1951年成立至今，與威廉波特世界少棒聯盟（LLB）、美國小馬聯盟（PONY）齊名。

棒球教練張茂三2020年發起成立的「台灣貝比魯斯棒球聯盟」（Taiwan Babe Ruth Baseball League，TBRL）獲邀加入美國貝比魯斯棒球聯盟，成為在台唯一官方認證的聯盟組織，負責台灣及亞太地區相關事務。

今年6月，台灣貝比魯斯棒球聯盟選拔出來自全台7個縣市的15位小選手，組成台灣代表隊，其中14位是原住民選手，他們將於8月3日至14日在密蘇里州參與美國貝比魯斯卡爾瑞普肯世界少棒錦標賽（2022 BabeRuth League Cal Ripken Major/70 World Series），這也是台灣貝比魯斯棒球聯盟加盟後的第一場國際賽事。

台灣貝比魯斯棒球聯盟代表隊中的15位球員，有14位是原民選手，歷史逾70年的美國貝比魯斯世界少棒錦標賽，今年8月將第一次有台灣代表隊參賽。 （台灣貝比魯斯棒球聯盟提供）中央社
台灣貝比魯斯棒球聯盟代表隊中的15位球員，有14位是原民選手，歷史逾70年的美國貝比魯斯世界少棒錦標賽，今年8月將第一次有台灣代表隊參賽。 （台灣貝比魯斯棒球聯盟提供）中央社

駐舊金山台北經濟文化辦事處新聞稿指出，台灣貝比魯斯棒球聯盟所帶領的少棒代表隊特別之處在於選手並非體育科班、或來自傳統強隊，訓練過程中透過「以賽代訓」和各地區的聯盟球隊切磋球技、拓展棒球之外的視野。

這支台灣代表隊26日抵達美國後，將於7月29日至8月1日先在加州聖荷西（San Jose）與當地同齡級球隊進行4場友誼賽，為正式的賽事暖身，駐舊金山台北經文處邀請當地僑胞前往加油打氣。

為了迎接台灣的少棒好手，僑務委員吳怡明號召舊金山灣區的僑團共襄盛舉，包括世界華人工商婦女企管協會北加分會、舊金山灣區台灣商會、北加州台灣工商會及矽谷美華科技商會等共同接待。

棒球 波特 世界大賽

延伸閱讀

成首位登上道奇隊投手丘台灣歌手！圓夢嗨喊：舒服

MLB／大谷賣在高點就是現在 官網記者：天使一定要考慮

棒球／首度參與貝比魯斯少棒聯盟 台灣選手溫哥華熱身

MLB／差一勝達百年紀綠 美媒狂讚大谷翔平：他不是人類

相關新聞

棒球／台北興富發體驗營今熱血開打 黃金教練團全程指導

「台北興富發棒球體驗營」今天熱血開打，由黃金教練團呂明賜、黃欽智等人與球員們全程指導，台北市體育局上午在天母棒球場舉行開...

中職／新竹球場重生首戰 家鄉子弟莊韋恩奪致勝分

新竹市立棒球場昨晚「重生」首戰，由富邦悍將以1比0擊敗主場隊伍味全龍。其中，富邦悍將「跑」出關鍵1分的球員莊韋恩，正是出...

棒球／70年來首次 台灣代表隊參與貝比魯斯少棒賽

以「棒球之神」貝比魯斯為名的美國貝比魯斯棒球聯盟，成立逾70年，第一次有台灣代表隊參與。台灣少棒隊在參加8月世界大賽前，...

中職／虎年銳不可當 黃子鵬登防禦率王

虎年的「老虎」真的銳不可當，樂天桃猿隊黃子鵬繼開幕戰後，再為下半季打頭陣，面對統一獅隊先發7局無失分，幫助猿隊以3：0贏...

中職／隔2480天再滿場 球星讚升級有感

新竹棒球場相隔2138天再次迎來中職賽事，相隔2480天重現滿場盛況，昨晚在場1萬名球迷，包括總統蔡英文親自見證，觀眾席...

中職／新竹球場改建首戰 悍將江少慶也重生：下半季好的開始

新竹棒球場重生第一戰，在地人莊韋恩為富邦悍將隊跑回第1分，加上江少慶先發6局好投，以1：0擊敗味全龍隊踢館成功。悍將隊也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。