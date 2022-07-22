中職／昨晚與張進德開會 戴培峰蹲出完封不居功

上半季對味全龍隊15戰僅1勝，富邦悍將隊在下半季首戰以1：0擊敗味全龍隊，有好的開始，捕手戴培峰感謝張進德以及教練劉家豪提供意見，「這場能贏，他們幫助我很大。」

引導悍將隊完封龍隊，戴培峰坦言，上半季對龍隊輸得徹底，自己蹲了不少場，也都不斷檢討，昨晚與捕手張進德、捕手教練劉家豪開會討論非常久，也參考他們的意見，「他們寫了一些東西，上去就是照做。」

投手群表現也是關鍵，先發投手江少慶6局無失分，戴培峰表示：「少慶狀況真的很好。」

戴培峰自己用球棒幫助江少慶，在7局上敲出二壘安打，打回勝利打點，戴培峰表示，那個打席原本自己設定第一球不要打，但教練有下戰術，「配合戰術去打，運氣好，前面跟最後打席，有幾個好機會都沒打好。」