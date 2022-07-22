中職／克服首局症 江少慶：這才是我

前三場先發在第1局總計丟掉9分，富邦悍將隊先發投手江少慶今天對味全龍隊一甩陰霾，克服「首局症」第1局失分後越投越順，最後以6局無失分幫助球隊以1：0贏球，江少慶說：「這才是我自己。」

江少慶6月23日面對味全龍隊在首局被吉力吉撈．鞏冠擊出滿貫砲，最終單局丟掉5分；7月5日對中信兄弟隊則是單局出現4次四壞保送，讓兄弟不靠安打、0打數就攻下2分；7月12日再對兄弟也在首局就掉2分，這三場最終都吞下敗投。

今天在新竹球場對上龍隊，江少慶第1局只有1次保送讓對手上壘，另有2K，沒有再掉分，他說：「之前掉分比較多是心態，現在更專注對付打者，這才是我自己。」

一路投完6局，江少慶只有在5局投出2次觸身球稍遇危機，當下江少慶臉色一沉，似乎不太滿意，他還原當下：「其實沒有狀況，就是打者比較想上壘。」

捕手戴培峰則指出，當下有跟江少慶溝通，他今晚這個角度的球丟得好，對手也知道，不能因為觸身球就不丟。

第一次在新竹球場出賽，1萬人滿場、LED燈光秀都讓江少慶印象深刻，江少慶表示：「燈光閃爍是第一次遇到，滿特別的，在局間所以沒有什麼影響，而觀眾有1萬人，氣氛還滿不錯的，能夠提升運動員的表現。」

江少慶投完6局才88球，為何沒續投？總教練丘昌榮解釋，可能有點亢奮，6局投完換氣上比較不順，所以決定換投，今天整體表現很好。