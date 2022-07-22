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中職／扛起王牌責任 江少慶6局好投領軍完封新竹龍

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導
中華職棒今天在新竹棒球場由味全龍迎戰富邦悍將，這也是整新後的新竹棒球場首場比賽，客隊富邦悍將派出江少慶擔任先發主投。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在新竹棒球場由味全龍迎戰富邦悍將，這也是整新後的新竹棒球場首場比賽，客隊富邦悍將派出江少慶擔任先發主投。記者許正宏／攝影

滿場1萬名球迷見證，新竹棒球場重生首戰，富邦悍將隊以1：0擊敗地主味全龍隊，江少慶6局無失分表現收下寶貴的本季第2勝，新竹出生的莊韋恩跑回關鍵一分，悍將隊也中止對戰龍隊10連敗。

相隔2480天的滿場加油吶喊聲中，今晚在新竹球場上演的是投手大戰，前6局雙方先發投手都沒掉分，直到7局上戰局才出現變化。

7局上，悍將隊第4棒林益全從鋼龍手中選到保送，接著在地人莊韋恩上場代跑，下一棒戴培峰敲出右外野二壘打，護送莊韋恩回來得分，為悍將隊打下全場第1分。

莊韋恩是兩隊少數的新竹球員之一，他出生在新竹市，少棒在東園國小，青少棒、青棒都在成德高中，直到大學才離鄉，2020年選秀獲得富邦悍將隊第四指名加盟，今天也是首次回到家鄉獻技。

悍將隊先發投手江少慶第1局僅因保送讓對手上壘，另有2次三振，克服首局症後越投越順，以88球投完6局無失分，僅被敲2支安打，另有5次三振、2次四壞、2次觸身保送，中止個人3連敗，收下本季第2勝。

龍隊先發投手鋼龍7局被敲3支安打同樣不多，但丟掉關鍵1分，加上隊友沒能打下分數，吞下本季第3敗。

富邦悍將 江少慶

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