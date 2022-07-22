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中職／最強土投唯一認明黃子鵬 拆解獅隊登頂防禦率王

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊投手黃子鵬先發7局無失分。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊投手黃子鵬先發7局無失分。圖／樂天桃猿隊提供

今年最強本土投手，唯一認明樂天桃猿隊黃子鵬，今天面對統一獅隊先發7局無失分，幫助上半季霸主猿隊以3：0在下半季旗開得勝，他的本季第7勝入袋，防禦率2.03「超車」德保拉、布里悍登頂榜首。

繼猿隊的開幕戰後，黃子鵬再為下半季打頭陣，先發7局共用107球，獅隊只靠2安打、1保送站上壘包，在他投球任內不曾摸到二壘。

獅隊洋投布雷克先發6局僅被敲出3安打、失2分（責失1分），在首局被全壘打王林立敲出陽春砲，這是他的本季第9轟，投到第5局因林靖凱的失誤再開啟一波危機，林承飛、藍寅倫連兩支安打，掃回猿隊的第2分，儘管布雷克也繳出一場優質先發，但悲情吞敗。

獅隊牛棚接手後，猿隊在8局再打下保險分，林承飛安打後盜壘、推進站上三壘，林立的滾地球再帶有1分打點，單場2分打點進袋，以54分打點持續讓追兵看不到他的車尾燈。

獅隊直到8局才首度進占二壘，猿隊提前推出終結者豪勁，雖保送胡金龍形成滿壘，仍以三振解決今日壽星林靖凱，守住猿隊的領先。

獅隊延續上半季尾聲的頹勢，以7月8日兩軍交鋒時梁家榮的踩手手、胡智為的觸身球形成分水嶺，在衝突之後，獅隊在上半季最後7戰吞下2勝5敗、與季冠軍漸行漸遠，下半季首戰依然敗局收場。

林立 黃子鵬

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