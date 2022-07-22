中職／看過新舊新竹球場 資深龍迷讚：葉總慧眼

中華職棒暌違6年重返新竹棒球場，今晚的富邦悍將隊與味全龍隊之戰，吸引滿場球迷觀戰，資深龍迷「龍伯」許水龍也是其中一人，看新舊球場的差異，他評價：「值得誇獎。」但也對場內水溝蓋是否會影響球員抱持疑慮。

為了新竹球場的回歸首戰，許水龍2點多就開車到新竹，但光找停車位就花不少時間，還好趕上3點半開放入場，成為前幾名入場的球迷之一。

到老新竹球場看過比賽，許水龍評價新的新竹球場，認為觀眾席好很多，「以前看台比較高，現在坡度拉緩，視野很好，剛剛還跑去本壘後方看，很有臨場感，而且還有靠背的椅子，以前都要坐在水泥地上。」

對於新竹球場改建後的特色「外野牛棚」，許水龍更是讚譽有佳，「葉總（葉君璋）慧眼，剛剛特別跑去看，很有大聯盟的感覺，只不過比較前面排數的，視野會有點影響。」

許水龍也點出，新竹球場畢竟是在市中心重建，還是有其極限在，「廁所空間不足，一壘這邊內野只有本壘那邊有，是還好今天有流動廁所，畢竟兩側有民宅，無法拓寬，可以體諒。」

至於球場內靠近休息區的水溝蓋，雖然已經鋪上人工草皮遮蓋，但許水龍表示，還是會很為球員擔心，要是為了追球滑接，「會是個隱憂」。

許水龍因為就讀文化大學時跟前龍隊總教練徐生明同屆，又從小喜歡棒球，因此職棒開始後就支持龍隊，中間雖然因為球隊解散，一度停看三年，但後來跟著張泰山開始支持興農牛、統一獅隊，最後等到龍隊重生。