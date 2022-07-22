中職／沒開球僅觀禮 蔡英文感謝新竹球場重生推手

新竹棒球場相隔2138天再次迎來中職賽事，吸引滿場球迷觀戰，總統蔡英文也到場親自見證，並呼籲球迷多多進場「挺棒球」，有大家的支持下，球賽會越來越好看。

新竹球場自2017年起就沒作為中職賽事使用，2019年起開始改建，耗資12億元整建，並迎來味全龍隊入主，在今天重新舉辦中職賽事，由味全龍隊對上富邦悍將隊。

總統蔡英文今天到場見證，不過未如外界所說上場開球，僅在賽前致詞，並坐在中職會長、台中市長參選人蔡其昌和桃園市長參選人林智堅的中間觀禮，由新竹市代理市長陳章賢投出新竹球場改建後第一球。

蔡英文表示：「經過6年的努力，新竹棒球場改建完成了，今天中職再次回到新竹棒球場開打，更重要的是，新竹棒球場也成為味全龍隊主場，球迷都說龍魂不滅，去年龍隊重回中職舞台，今年新竹球場也回來了。」