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中職／新竹球場痛的回憶 丘昌榮：感覺快死了

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導
丘昌榮(右)當年在新第球場與柯良宗碰撞。 報系資料照
丘昌榮(右)當年在新第球場與柯良宗碰撞。 報系資料照

中華職棒重返新竹棒球場，富邦悍將隊總教練丘昌榮曾以球員身分在此作戰，印象最深是效力金剛隊時，與太陽隊捕手柯良宗衝撞，導致氣胸，吸不到空氣以為自己快死掉了。

中職下半季首戰就是新竹球場「開箱」秀，由主隊味全龍迎戰富邦悍將隊，丘昌榮回憶，職棒生涯首轟就是在新竹棒球場敲出，但更難忘是被緊急送醫的經驗。

在台灣大聯盟出賽時，丘昌榮曾在新竹棒球場因本壘攻防，與柯良宗發生衝撞，原本以為是挫傷，被送到附近的醫院，乘坐救護車時吸不到空氣，以為自己快死了，後來回台北檢查，確認是氣胸，開刀插管了3天。

重建後的新竹棒球場，悍將隊成為首次體驗的客隊，相較龍隊還有提前來適應，悍將隊球員今天才踏上球場練習，丘昌榮表示，之前來勘查有發現紅土比較鬆，另外外野因為牛棚關係，全壘打牆有部分改成網子，可能影響球的反彈，這點會讓球員去測試看看。

丘昌榮 棒球 富邦悍將

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