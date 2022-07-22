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中職／張泰山享受新新竹球場 提醒球員「類」全壘打

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導
味全龍隊打擊教練張泰山，在新新竹球場談起老新竹球場，回憶滿滿。記者許正宏／攝影
味全龍隊打擊教練張泰山，在新新竹球場談起老新竹球場，回憶滿滿。記者許正宏／攝影

張泰山球員時期在新竹球場敲出29轟，是史上第二多，以味全龍隊打擊教練身分重返新竹，感受大不同，「現在環境的很棒，前人種樹後人乘涼。」

對於老新竹球場的回憶，張泰山坦言場上的記憶不深，最記得的反而是那時候沒有淋浴間，「我賽前習慣沖個涼，要自己拿水管去接水龍頭沖水，那時候比較刻苦一點。」

張泰山認為，沒有當時的經歷，也不會有現在的新竹球場這麼好的軟硬體，「最重要是球迷，之前常有人反應說不敢上廁所，職棒一打3、4小時，都要憋尿，現在的環境很棒。」

對於新竹的另一個印象，張泰山說：「球迷很多，可能很愛看比賽，選擇在原地重建，可能就是希望保留原本的味道，新竹人可能習慣在這邊看球。」

雖然球隊打擊練習時敲出不少全壘打，但張泰山也提醒有可能出現「類全壘打」，「新竹是風城嘛，有可能會吹回來，下午風比較大，晚上就比較小一點。」

今天賽前會議，張泰山沒有提醒太多球場的部分，因為球員練習時都已經有經驗，「提醒他們的是，球迷會很多，年輕人可能第一次經歷滿場，就告訴他們要享受爆滿球迷的感受。」

張泰山 味全龍

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