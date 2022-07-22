中職／張泰山享受新新竹球場 提醒球員「類」全壘打
張泰山球員時期在新竹球場敲出29轟，是史上第二多，以味全龍隊打擊教練身分重返新竹，感受大不同，「現在環境的很棒，前人種樹後人乘涼。」
對於老新竹球場的回憶，張泰山坦言場上的記憶不深，最記得的反而是那時候沒有淋浴間，「我賽前習慣沖個涼，要自己拿水管去接水龍頭沖水，那時候比較刻苦一點。」
張泰山認為，沒有當時的經歷，也不會有現在的新竹球場這麼好的軟硬體，「最重要是球迷，之前常有人反應說不敢上廁所，職棒一打3、4小時，都要憋尿，現在的環境很棒。」
對於新竹的另一個印象，張泰山說：「球迷很多，可能很愛看比賽，選擇在原地重建，可能就是希望保留原本的味道，新竹人可能習慣在這邊看球。」
雖然球隊打擊練習時敲出不少全壘打，但張泰山也提醒有可能出現「類全壘打」，「新竹是風城嘛，有可能會吹回來，下午風比較大，晚上就比較小一點。」
今天賽前會議，張泰山沒有提醒太多球場的部分，因為球員練習時都已經有經驗，「提醒他們的是，球迷會很多，年輕人可能第一次經歷滿場，就告訴他們要享受爆滿球迷的感受。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言