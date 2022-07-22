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中職／現役新竹王林智勝 點出新球場紅土、風向問題

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導
味全龍隊林智勝。記者許正宏／攝影
味全龍隊林智勝。記者許正宏／攝影

「大師兄」林智勝生涯在新竹球場敲出18轟，是現役球員最多，今天穿上味全龍隊球衣回到這座球場，他直言改變很多，尤其是觀眾席，但球場內部也還有改善空間。

新竹球場最多轟是「恰恰」彭政閔的31轟、第二名是張泰山29轟，再來就是林智勝，林智勝說：「那現役就是我了？還差恰恰很多支啦。」

新竹球場上一次有中職比賽已是2016年9月13日，林智勝就是其中一員，當時還是中信兄弟隊球員，今天重回新生的新竹球場，林智勝說：「改變最多是觀眾席，這樣很好，畢竟球迷是花錢進場，要讓他們有不一樣感受。」

至於球員使用的空間，林智勝也說，空間變大了，有置物櫃可以放裝備，不像以前只能放在地上，還多了室內打擊區，主場球隊也有些優勢設備。

林智勝也說：「以前是有球場打就不錯了，現在科技發達，對於球場會有更高要求。」他點出，目前內野紅土顆粒較粗，球的彈跳也容易有些不規則，有改善空間。

打擊練習的感受，林智勝指出，新竹球場的方向不固定，「下半部是順風、上半是逆風，風向不同，本壘的燈光也稍暗一些。」

另外也有球員透露，內野土質較鬆，噸位重一點的球員跑過去就可能一個坑一個洞，外野也有球員反應，因土質較粗，會擔心撲下去受傷，而因為風向亂，外野飛球會不好判斷。

林智勝 中職 彭政閔

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