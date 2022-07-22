中職／林凱威8月當龍大補丸 徐若熙開刀完全修復

味全龍隊選秀戰力進補速度快，前旅美投手林凱威已經返台隔離完出關，開始牛棚，預計明星賽後就可以加盟，總教練葉君璋表示：「合約上應該沒有太大問題。」

龍隊今年季中選秀以第一指名選入林凱威，著眼點就是他的即戰力，今年球季遭到響尾蛇隊釋出後，林凱威也在獨立聯盟持續出賽、維持身手，龍隊動作也很快，已經買斷合約，讓林凱威能夠返台備戰。

林凱威已經結束隔離，開始牛棚練投，預計25日要進行體檢，葉君璋表示：「最快下周，不過因為還有明星賽，應該是到8月初會來，體檢完就會開始跟著一軍。」

另外龍隊兩位先發投手王維中、林子昱，也同樣預計在8月明星賽完，可以開始準備出賽。

而投手徐若熙日前完成右手肘韌帶置換手術，除了韌帶外，連軟骨也一起重整，葉君璋說：「手肘該有狀況都有了，一次處理，百分百是健康的。」

葉總認為，開完刀之後，更重要的是如何練得更壯，也以之前大谷翔平動完同樣手術後，就把手臂練得更壯為例，「重要是將來怎麼練，才能讓狀況少一點。」

徐若熙本季已確定報銷，術後預計12到14個月才能重返一軍，葉君璋也說：「他還年輕，我們不會急著趕那1、2個月，就照時程走。」