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中職／人生第一轟就在新竹 葉君璋看新球場：細部要調

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導
味全龍隊總教練葉君璋。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊總教練葉君璋。記者蘇志畬／攝影

味全龍隊昨晚全隊到「新」新竹球場練習，實際體驗結果，總教練葉君璋給出評語：「大致OK，細部要調。」改建後的新竹球場確實進步許多，但沙土鬆軟、球員通道狹窄，「還要再調整」。

龍隊認養新竹球場一共「10+5年」，作為雙主場之一在今年下半季正式啟用，先安排8場賽程，明天增加到多少場？葉君璋認為，要先打8場打完再做評估，「票房應該會不錯。」

昨晚龍隊一軍就先來測試環境，葉總指出，場內土質有點鬆，加上新竹風大，風砂會是影響，而通往休息室的通道確實有點窄，就像是單行道，可能需要指揮一下交通。

跟老新竹球場相比，葉君璋說：「當然是比較好，改建完是沒什麼大問題，就是有些細部要調整。」

葉君璋對於老新竹球場回憶滿滿，不僅中職生涯首轟在此敲出，記憶中國小敲出的人生第一支全壘打也是在新竹球場，高中還在選拔賽對上蕭任汶時，在新竹球場敲出雙響砲。

不過新竹球場改建後，「風向」不太固定，是否會影響全壘打產量？葉君璋認為，觀察昨天打擊練習狀況，「是沒有想像中容易。」

葉君璋 中職

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