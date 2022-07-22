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日職／巨人染疫風暴擴大 6名強將退出明星賽馬上星光黯淡

聯合新聞網／ 綜合報導
日職明星賽確定中央聯盟3位巨人先發球員無法出賽。 日職官方推特
日職明星賽確定中央聯盟3位巨人先發球員無法出賽。 日職官方推特

日職讀賣巨人隊由於發生球隊內新冠肺炎群聚感染，於今天日本職棒官方宣布，包括坂本勇人、中田翔、丸佳浩、菅野智之、岡本和真及大勢6名巨人球員退出明星賽，使得本屆日職明星賽一時之間反而變得星光黯淡，有球迷質疑，這樣的明星賽還要辦嗎？

日本職棒明星賽採雙重戰，第一戰於26日福岡舉行，第二戰27日在松山市進行。

其實今天日職還宣布太平洋聯盟有3人退賽，總計9人無法出賽，其中7人是因新冠肺炎確診，兩人未確診，巨人坂本勇人是腸炎因素，日本火腿松本剛為左髕骨骨折。由於一下季少了9位球星(4人先發)，一時之間替補人選尚未確認，待確認後公布。

日職明星賽確定太平洋聯盟3位先發松本剛無法出賽。 日職官方推特
日職明星賽確定太平洋聯盟3位先發松本剛無法出賽。 日職官方推特

日本 新冠肺炎

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