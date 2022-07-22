日職／巨人染疫風暴擴大 6名強將退出明星賽馬上星光黯淡
日職讀賣巨人隊由於發生球隊內新冠肺炎群聚感染，於今天日本職棒官方宣布，包括坂本勇人、中田翔、丸佳浩、菅野智之、岡本和真及大勢6名巨人球員退出明星賽，使得本屆日職明星賽一時之間反而變得星光黯淡，有球迷質疑，這樣的明星賽還要辦嗎？
日本職棒明星賽採雙重戰，第一戰於26日福岡舉行，第二戰27日在松山市進行。
其實今天日職還宣布太平洋聯盟有3人退賽，總計9人無法出賽，其中7人是因新冠肺炎確診，兩人未確診，巨人坂本勇人是腸炎因素，日本火腿松本剛為左髕骨骨折。由於一下季少了9位球星(4人先發)，一時之間替補人選尚未確認，待確認後公布。
【#マイナビオールスターゲーム2022 出場選手変更】— 日本野球機構（NPB） (@npb) July 22, 2022
＜セントラル・リーグ＞
▼出場辞退
大勢（G）
菅野 智之（G）
中田 翔（G）
坂本 勇人（G）
岡本 和真（G）
丸 佳浩（G）https://t.co/zeYzEFhAjb#NPB #オールスターゲーム
【#マイナビオールスターゲーム2022 出場選手変更】— 日本野球機構（NPB） (@npb) July 22, 2022
＜パシフィック・リーグ＞
▼出場辞退
増田 達至（L）
野村 佑希（F）
松本 剛（F）
▼補充選手
本田 圭佑（L）
髙部 瑛斗（M）https://t.co/jhfwIKnzxO#NPB #オールスターゲーム
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