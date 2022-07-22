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中職／丘昌榮在新竹的回憶很痛 與柯良宗衝撞氣胸

中央社／ 新竹22日電
中華職棒例行賽重返新竹市立棒球場，富邦悍將總教練丘昌榮（圖）22日受訪回憶，職棒生涯首轟就是在新竹球場打出來，但還有更難忘的，就是當年效力金剛隊時與太陽隊捕手柯良宗衝撞氣胸，一度感覺快死掉。 中央社
中華職棒例行賽重返新竹市立棒球場，富邦悍將總教練丘昌榮（圖）22日受訪回憶，職棒生涯首轟就是在新竹球場打出來，但還有更難忘的，就是當年效力金剛隊時與太陽隊捕手柯良宗衝撞氣胸，一度感覺快死掉。 中央社

中職重返新竹市立棒球場，富邦悍將總教練丘昌榮最深刻的回憶是球員生涯效力金剛隊時與太陽隊捕手柯良宗衝撞氣胸，一度覺得吸不到空氣快死掉，最後開刀插管3天。

中華職棒例行賽重返新竹市立棒球場，今天下半季開打首戰由味全龍隊主場迎戰富邦悍將隊，悍將隊總教練丘昌榮回憶，職棒生涯首轟就是在新竹市立棒球場打出來，但還有更難忘的回憶。

丘昌榮回憶，在效力台灣大聯盟金剛隊時與太陽隊捕手柯良宗本壘衝撞氣胸，當時送到附近醫院途中，覺得吸不到空氣，感覺快要死掉了、很痛，後來回到台北檢查，肺部的氣泡都充滿血水，開刀插管3天。

丘昌榮表示，早期很多職棒比賽安排在新竹，被問起球員時期有和味全龍隊現任總教練葉君璋衝撞過嗎？他笑說：「他技巧比較好、撞不到他。」

重建後的新竹市立棒球場首戰，丘昌榮表示，紅土有點鬆，但投手丘和打擊區部分應該可以比較快解決，可以整建有這樣的面貌已經不容易了，賽前練習也會再提醒球員，還有外野接球的部分都需要熟悉。

丘昌榮 棒球 富邦悍將

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