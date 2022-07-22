中職／悍將布局下半季 威迪茲工作恐不保

富邦悍將隊下半季首戰在今天移師新竹球場對上味全龍隊，總教練丘昌榮透露，威迪茲可能工作不保，月底就有可能解約，另外三壘手辛元旭拉傷、于森旭確診，只好緊急拉上董子恩遞補。

洋投威迪茲今年在一軍防禦率高達4.17，高達16次暴投更讓外界印象深刻，丘昌榮今天賽前指出，新洋投安得勝昨天體檢過關，接下來將到二軍報到，如果投球狀況沒問題，可能月底就會跟威迪茲解約。

悍將隊目前洋投註冊的有羅力、范米特、威迪茲和富藍戈，安得勝若要進入一軍戰力，就必須有割捨。

而辛元旭原定是今天先發三壘手，不過昨天練習時接球不慎拉到側腹肌，改由于森旭接替，不料今天早上又因身體不適，快篩後呈現陽性，只好再找董子恩支援。

另外高國輝換由胡冠俞上來一軍，而投手部分江國豪下二軍，李子強頂替，定位在長中繼。