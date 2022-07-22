快訊

林志穎駕特斯拉自撞車禍急送長庚救治 弟弟曝最新病況

林志穎駕特斯拉自撞車禍 經紀人、家屬17時30分記者會說明

中信金總經理吳一揆突申請退休 背後原因藏洋蔥

中職／在地人重回新竹球場 郭俊麟：少了麻將聲

聯合報／ 記者蘇志畬／新竹即時報導
富邦悍將隊投手郭俊麟老家離新竹球場不遠，今天首次來到改建後的新竹球場。記者許正宏／攝影
富邦悍將隊投手郭俊麟老家離新竹球場不遠，今天首次來到改建後的新竹球場。記者許正宏／攝影

新竹人郭俊麟回到新生後的新竹棒球場，新舊比一比，他印象最深的是：「少了麻將聲啊。」至於傳聞中的「7-11」小開身分，郭俊麟馬上澄清：「不是啦，是的話我還會在這打球？」

富邦悍將隊投手郭俊麟老家離新竹球場不遠，傳聞球場對面的便利商店就是他家開的，郭俊麟今天聽到後第一反應是回問：「是不是劉時豪講的？」原來好友劉時豪常常散播這個謠言，「講到大家都以為是我家開的。」

雖然確實不是便利商店小開，但郭俊麟對於在新竹球場比賽印象深刻，「國三有投過一次，那一次還不是正式投手，是捕手，後來大學也有投過。」

職棒後郭俊麟先在日職打拚，後來加入富邦悍將隊時，新竹球場已在重建，今天重回新竹球場，他說：「麻將聲不見了，以前在外野撿球，都會聽到有人在洗牌，頻率滿高的。」

新的新竹球場將牛棚設在外野，郭俊麟過去效力西武獅隊時，主場的牛棚同樣在外野，他表示：「個人覺得不錯，有的球迷路過也會跟你打招呼，新竹牆高是還好，日職有的球場牛棚牆比較低，擔心投比較高就跑出去。」

郭俊麟 牛棚 富邦悍將

延伸閱讀

中職／新竹來的郭俊麟新竹球場見世面 記得兄弟迷好多

中職／葉竹軒3次守備全失誤 郭俊麟暖心喊話「不會責怪你」

中職／腳很慢但很拚 福來喜撲回追平分好圈粉

中職／悍將三壘鐵壁破了洞 葉竹軒兩局沒守完3失誤

相關新聞

中職／問鼎「德三封」之戰 德保拉23日強碰勝投王狂威

中信兄弟隊超強洋投德保拉上半季以連兩場9局完封勝收尾，挑戰「德三封」之戰的時間、對手確定，就是為兄弟的下半季打頭陣，明天...

中職／新竹棒球場今晚重生開賽 張泰山看改善成果讚滿意

新竹市立棒球場「重生」今晚迎首戰，味全龍將在新竹主場迎戰富邦悍將，總教練葉君璋、打擊教練張泰山昨天率隊再度測試球場，對改...

日職／疫情席捲聯盟仍不停辦明星賽 球迷潑冷水：有必要嗎？

日本職棒近來受到肺炎疫情侵擾，許多球團都出現了大量的確診者，包括日本火腿有24人確診，讀賣巨人更是全部69名球員中，已經有多達34位確診，造成他們與中日龍近期的三連戰只能停賽。不過巨人領隊卻在昨日出面喊話，保證明星賽會照常舉行。

中職／在地人重回新竹球場 郭俊麟：少了麻將聲

新竹人郭俊麟回到新生後的新竹棒球場，新舊比一比，他印象最深的是：「少了麻將聲啊。」至於傳聞中的「7-11」小開身分，郭俊...

中職／未演先轟動 滿場萬人爭睹「風城大戰」

中職球季賽暌違6年重返新竹，味全龍隊今以主隊身分迎戰富邦悍將隊，雙方在3連戰首戰分別推出鋼龍、江少慶登板先發，這場「風城...

日職／37歲陳偉殷繼續留在日本 「為了我還想繼續的道路」

陳偉殷自從6月22日到阪神虎隊指定讓渡之後，一直沒能確定未來的動態，至於今天他在個人臉書粉絲專頁表示，「現在的短暫休息，是為了我還想繼續的道路。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。