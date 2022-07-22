中職／在地人重回新竹球場 郭俊麟：少了麻將聲

新竹人郭俊麟回到新生後的新竹棒球場，新舊比一比，他印象最深的是：「少了麻將聲啊。」至於傳聞中的「7-11」小開身分，郭俊麟馬上澄清：「不是啦，是的話我還會在這打球？」

富邦悍將隊投手郭俊麟老家離新竹球場不遠，傳聞球場對面的便利商店就是他家開的，郭俊麟今天聽到後第一反應是回問：「是不是劉時豪講的？」原來好友劉時豪常常散播這個謠言，「講到大家都以為是我家開的。」

雖然確實不是便利商店小開，但郭俊麟對於在新竹球場比賽印象深刻，「國三有投過一次，那一次還不是正式投手，是捕手，後來大學也有投過。」

職棒後郭俊麟先在日職打拚，後來加入富邦悍將隊時，新竹球場已在重建，今天重回新竹球場，他說：「麻將聲不見了，以前在外野撿球，都會聽到有人在洗牌，頻率滿高的。」

新的新竹球場將牛棚設在外野，郭俊麟過去效力西武獅隊時，主場的牛棚同樣在外野，他表示：「個人覺得不錯，有的球迷路過也會跟你打招呼，新竹牆高是還好，日職有的球場牛棚牆比較低，擔心投比較高就跑出去。」