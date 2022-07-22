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中職／問鼎「德三封」之戰 德保拉23日強碰勝投王狂威

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊投手德保拉。報系資料照
中信兄弟隊投手德保拉。報系資料照

中信兄弟隊超強洋投德保拉上半季以連兩場9局完封勝收尾，挑戰「德三封」之戰的時間、對手確定，就是為兄弟的下半季打頭陣，明天在洲際主場出戰樂天桃猿隊，強碰勝投王狂威。

德保拉季中一度略顯不穩，6月29日對猿隊5局被敲10安打、失5分，但進入7月後開啟他的宰制模式，先是6日對猿隊僅以93球飆出完封勝，7天之後再用122球，讓統一獅隊也在記分板掛上9個「0」。

以耐投聞名的德保拉，這是他中職生涯第1次、聯盟史上第17人次演出連兩場完封，前一人為2015年鄭凱文，而聯盟紀錄為曹竣崵的連3場，於1999年4月29日到5月13日締造，他也因此搏得「曹三封」美稱。

兄弟明天在主場展開下半季賽事，季前組軍的3大洋投現在只剩1人，無意外由德保拉打頭陣，挑戰聯盟史上第2次連續3場完封，對手為上半季霸主猿隊，推出目前以8勝居勝投王的狂威。

狂威場上脾氣狂暴、乖張，但繳出來的成績證明有兩把刷子，11場先發有9場優質內容，不僅勝投領先群雄，防禦率2.25也居聯盟第4，生涯對戰兄弟6場，成績為4勝1敗、防禦率2.89。

德保拉 樂天桃猿 統一獅

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