日職／疫情席捲聯盟仍不停辦明星賽 球迷潑冷水：有必要嗎？

日本職棒近來受到肺炎疫情侵擾，許多球團都出現了大量的確診者，包括日本火腿有24人確診，讀賣巨人更是全部69名球員中，已經有多達34位確診，造成他們與中日龍近期的三連戰只能停賽。不過巨人領隊卻在昨日出面喊話，保證明星賽會照常舉行。

根據日本媒體「日刊體育」報導，由於肺炎疫情擴大的關係，日本職棒球團21日召開了領隊會議。會議結束後，讀賣巨人隊老闆山口壽一向媒體宣布，表示將在26、27日開打的日職明星賽不受影響，無論如何都會舉辦，並會竭盡所能不讓球迷失望。

然而許多網友卻對此感到質疑，認為「聯盟怎麼會下這種決定」、「沒有必要在感染的高風險下硬辦」、「不只日職、全日本的防疫對策都沒做好」、「不要講得這麼斬釘截鐵吧」、「這種情況下舉辦，就只可能讓球迷失望啊」、「應該要從現在的例行賽就開始停，等一週後再看疫情決定。不然只有巨人停賽卻要其他隊繼續打，這讓人難以接受」。

目前因大量球員確診停賽的巨人隊中，一共有菅野智之、岡本和真、中田翔、丸佳浩、翁田大勢等五名選手入選明星賽，但現在卻是確診狀態。聯盟也已經做出規劃，表示屆時若有無法出賽的球員，將會找尋其他選手遞補上陣。