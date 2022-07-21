日職／37歲陳偉殷繼續留在日本 「為了我還想繼續的道路」

陳偉殷自從6月22日到阪神虎隊指定讓渡之後，一直沒能確定未來的動態，至於今天他在個人臉書粉絲專頁表示，「現在的短暫休息，是為了我還想繼續的道路。」

陳偉殷似乎仍繼續要留在日本等待機會，他今天在臉書上說，「前陣子帶家人去小旅行，在新幹線車站，遇到很多關心我的球迷，也給我很多溫暖的支持，現在的短暫休息，是為了我還想繼續的道路。」他也標記，「謝謝大家給他的生日祝福。」

陳偉殷於今天過37歲生日，職業生涯從日職起步的他，歷經轉戰美國大聯盟後，又回到日職羅德隊，接著去年轉戰阪神，不過，只留下6場先發比賽紀錄之後，於今年6月遭到阪神隊指定轉讓，目前仍未有落腳處，不過，他現在仍留在日本。

至於明年年是否會加入中職，受到各界注目。