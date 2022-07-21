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世界盃少棒賽729開打 黃偉哲力邀球迷來台南挺主場

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
「2021年第六屆WBSC世界盃棒球錦標賽」7月29日至8月7日將在台南市亞太國際棒球訓練中心舉行。記者鄭惠仁／攝影
「2021年第六屆WBSC世界盃棒球錦標賽」7月29日至8月7日將在台南市亞太國際棒球訓練中心舉行。記者鄭惠仁／攝影

「2021年第六屆WBSC世界盃棒球錦標賽」7月29日至8月7日將在台南市亞太國際棒球訓練中心舉行，共有來自11個國家代表隊與賽，台灣代表隊首戰對上義大利，市長黃偉哲全國球迷一同進場挺主場，讓世界看見台南。

11支國家代表隊包含台灣、墨西哥、多明尼加、巴拿馬、委內瑞拉、美國、捷克、義大利、日本、韓國及南非，開幕戰將在7月29日晚間6點30分於台南亞太國際棒球訓練中心少棒主球場開打，台灣小將首戰將對上義大利。本屆賽事預售票將於7月26日中午12點開始預購，全票每張300元，每場內野預購票限定200張，數量有限。票券預購請上tixCraft拓元售票系統（https://tixcraft.com/activity/detail/22_u12），華南銀行信用卡卡友於現場售票口或網路購票均享刷卡85折優惠。

台南市為國內重要的少棒發展地，自2015年起連續承辦7屆世界盃少棒賽，本屆已是第4度承辦，也將是國內疫情爆發後的第一場國際賽事。台南市政府自3月起即動員全市府各局處，與中華棒協一同整備各項防疫及籌備工作，全力規畫這場精彩優質的賽事，自6月起陸續推出一連串的宣傳活動，賽事吉祥物Dorky也至全台各知名景點與民眾互動，邀請全國球迷一起來台南挺主場，迎接這場熱血的棒球盛事。

「2021年第六屆WBSC世界盃棒球錦標賽」7月29日至8月7日將在台南市亞太國際棒球訓練中心舉行。圖／擷取畫面
「2021年第六屆WBSC世界盃棒球錦標賽」7月29日至8月7日將在台南市亞太國際棒球訓練中心舉行。圖／擷取畫面

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