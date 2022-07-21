世界盃少棒賽729開打 黃偉哲力邀球迷來台南挺主場

日前被日本火腿匡列密切接觸者遭到抺消登錄的王柏融，於昨天重新登錄上場代打沒有表現之後，今天在火腿對歐力士之戰，被安排在先發第五棒守一位置，可惜在前3打數又全部交了白卷之後，被換下守備位置，累計7月回到

2022-07-21 19:24