中職／獅隊首位千安百轟百盜球員 劉芙豪56號球衣引退

統一獅隊今天正式宣布，過去效力15季的老將劉芙豪56號球衣正式引退，感謝他為球隊的貢獻。

「小破」劉芙豪2004年加盟獅隊，生涯15年出賽1231場，打擊率2成76、全壘打109支、打點560分，生涯累積全壘打數在史上名列20、打點名列18，也是隊史首位完成千安、百轟、百盜的選手。

獅隊指出，劉芙豪在2018年退休時，球隊宣布保留56號球衣，當時先保留兩年，日後若無重大違紀事件再擇期讓背號正式退休。

獅隊肯定劉芙豪引退後持續貢獻基層棒球，今天宣布球團將永久保留56號，成為隊史首位號碼引退。

獅隊強調，原本預計兩年期滿，將舉辦56背號引退儀式，因近兩年疫情影響導致賽事時程變動太大，球團與劉芙豪取得共識，規劃將於台南市亞太棒球村球場完工後，於新球場盛大舉辦背號引退儀式。

獅隊領隊蘇泰安表示，球隊很感謝劉芙豪15年選手生涯帶給球隊許多榮耀紀錄，肯定榮耀表現也成為後輩典範，球隊給予最高榮耀肯定予以56球衣號碼正式引退，近年因疫情影響，讓此活動延後舉辦，希望在新球場能夠完整的籌備與企劃，給予選手的肯定。