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U12世界盃／11國勁旅齊聚台南 中華小將力拚第3冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
U12世界盃少棒錦標賽將在29日至8月7日在台南市亞太國際棒球訓練中心球場開打。記者劉肇育／攝影
U12世界盃少棒錦標賽將在29日至8月7日在台南市亞太國際棒球訓練中心球場開打。記者劉肇育／攝影

第6屆世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽，將於29日至8月7日在台南市亞太國際棒球訓練中心球場開打，今年賽事包括我國在內共11支勁旅參賽，國外10支隊伍來台後必須在防疫旅館進行3天居檢，第4天起快篩陰性後才能外出練球、比賽。

U12世界盃自2011年由WBSC創辦後每2年舉辦一次，每屆都在台灣舉行，並將一路主辦到2027年，而過去幾年賽事也都在台南舉辦，上屆賽事中華隊在冠軍賽以4：0擊敗日本隊，拿下隊史第2冠。

而今年賽事也將有包括我國在內，另有日本、美國、南韓、墨西哥、委內瑞拉、義大利、巴拿馬、南非、捷克及多明尼共11支球隊將同場競技，中華隊也將在29日的開幕戰出戰義大利，本屆賽事中華隊由總教練賴朝榮帶領來自全國少棒球隊菁英，歷經1個月的集訓，整合出最佳戰力與默契，全力爭取第3座世少棒冠軍金盃。

為了傳達世界盃少棒賽熱情、歡樂、友誼與競爭的形象，吸引小朋友藉由U12賽事認識棒球運動，今年由WBSC自創藍色外星生物「Dorky （多奇）擔任官方宣傳大使，從6月起由台南出發，巡迴全國各地知名景點，希望「兜起(Dorky）全台灣 （Champ Taiwan）」，號召全國各地的民眾一起關注29日登場的世少棒。

至於這次外隊來台，也將配合防疫政策進行3天居檢，第4天起快篩陰性後才能外出練球、比賽，前7天都必須進行快篩，如同隊3名以上球員出現確診的狀況，該隊將取消參賽資格。

中華隊 棒球

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