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U18對抗賽／楊峻豪5打點 藍隊擊敗白隊

中央社／ 台北21日電
穀保家商內野手楊峻豪（圖）19日在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽第5戰單場2安打、2打點，前5戰打完打擊率破4成。 中央社
穀保家商內野手楊峻豪（圖）19日在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽第5戰單場2安打、2打點，前5戰打完打擊率破4成。 中央社

台灣藍隊今天在U18世界盃棒球賽藍白對抗賽，靠著楊峻豪單場2安、5打點，加上林盛恩2安、3打點，聯手率隊以11比4擊敗白隊。

U18世界盃棒球賽藍白對抗賽昨天休兵1天，今天繼續在三重棒球場展開第6場賽事。

台灣藍隊首局靠著2個保送，以及林盛恩安打，送回球隊第1分，3局上劉俊緯、王念好、林盛恩連續安打，再添2分。藍隊第5至7局合計攻下8分，其中7局上發動一輪猛攻，單局攻下5分奠定勝基，最終以11比4勝出。

藍隊此役先發9人全員安打，除了劉俊緯3安打猛打賞外，楊峻豪、林盛恩手感火熱，單場都有2安打的演出，且壘上有人時把握機會，各貢獻5打點、3打點。

藍隊先發投手林佳緯投3局失1分，被敲出1支安打，送出1次保送、1次三振，尹柏淮中繼2局被擊出3安、失2分，靠著打線相挺，拿下勝投。

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