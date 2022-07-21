中職／悍將下半季重新起步 江少慶新竹打頭陣對決鋼龍

中職下半季賽事明天開打，富邦悍將隊作客全新的新竹球場，對味全龍隊展開3連戰首戰，雙方分別推出江少慶、鋼龍登板先發，悍將隊重新起步，能否甩掉上半季一路挨打的慘況值得觀察。

悍將隊上半季16勝1和43敗，不但是唯一勝率不到5成的球隊，落後排名第4的龍隊達14.5場勝差， 而且勝率只有2成71，寫下中職從2009年起採用單季120場賽制的最差紀錄。

悍將隊在上半季結束前，一度嘗到13連不勝，19日才在台南球場結束難看紀錄，最後一戰帶著勝利收工；但悍將隊上半季對戰龍隊15場竟是1勝14敗，成為勝敗差距最大的交手組合，目前對戰10連敗持續中，就看下半季首戰能否解套。

江少慶上半季10場先發，戰績只有1勝7敗、防禦率5.84，生涯對戰戰龍隊5場吞下3連敗，包括今年兩戰合計投8.2局，被揮出14支安打（1支全壘打）、出現8次保送，失17分有15分自責，防禦率是難看的15.58。

鋼龍本季14場先發投出7勝2敗、防禦率2.89，對悍將隊4場投出3連勝，合計27局失8分，對戰防禦率只有2.67；他若能投贏下半季首戰，將是繼樂天桃猿隊洋投狂威之後，第2位奪下8勝的投手。