快訊

籃球／林書豪下一步轉戰台灣？傳P聯盟新北國王將有動作

戰車鑑定作業遭砲尾環壓傷 24歲士兵「4月才入伍」裝葉克膜搶救

巨鼠4樓外牆上奔馳！想鑽進住家下秒慘了 驚悚影片曝光

中職／悍將下半季重新起步 江少慶新竹打頭陣對決鋼龍

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
富邦悍將先發投手江少慶。 報系資料照
富邦悍將先發投手江少慶。 報系資料照

中職下半季賽事明天開打，富邦悍將隊作客全新的新竹球場，對味全龍隊展開3連戰首戰，雙方分別推出江少慶、鋼龍登板先發，悍將隊重新起步，能否甩掉上半季一路挨打的慘況值得觀察。

悍將隊上半季16勝1和43敗，不但是唯一勝率不到5成的球隊，落後排名第4的龍隊達14.5場勝差， 而且勝率只有2成71，寫下中職從2009年起採用單季120場賽制的最差紀錄。

悍將隊在上半季結束前，一度嘗到13連不勝，19日才在台南球場結束難看紀錄，最後一戰帶著勝利收工；但悍將隊上半季對戰龍隊15場竟是1勝14敗，成為勝敗差距最大的交手組合，目前對戰10連敗持續中，就看下半季首戰能否解套。

江少慶上半季10場先發，戰績只有1勝7敗、防禦率5.84，生涯對戰戰龍隊5場吞下3連敗，包括今年兩戰合計投8.2局，被揮出14支安打（1支全壘打）、出現8次保送，失17分有15分自責，防禦率是難看的15.58。

鋼龍本季14場先發投出7勝2敗、防禦率2.89，對悍將隊4場投出3連勝，合計27局失8分，對戰防禦率只有2.67；他若能投贏下半季首戰，將是繼樂天桃猿隊洋投狂威之後，第2位奪下8勝的投手。

中職 江少慶 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／江少慶解密瞇瞇眼原因 靠戴培峰的貼紙確保安全

中職／江少慶連3場都有大亂流 會留在一軍調整

中職／只有悍將可以超越悍將 8連敗破本季最慘紀錄

中職／「首局症」怎解？ 江少慶近3戰首局狂失9分

相關新聞

中職／「新竹王」彭政閔31轟 最近1轟是林威助滿貫砲

中職下半季賽事明天開打，味全龍隊將在全新改造的新竹球場擔任主隊，對富邦悍將隊展開3連戰首戰；中職歷年在新竹球場出現601...

中職／悍將下半季重新起步 江少慶新竹打頭陣對決鋼龍

中職下半季賽事明天開打，富邦悍將隊作客全新的新竹球場，對味全龍隊展開3連戰首戰，雙方分別推出江少慶、鋼龍登板先發，悍將隊...

棒球／黃忠義怕高寵妻放閃 攜「超級王牌棒球隊」躍水

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》由中職傳奇名將「東哥」黃忠義擔任總教練，指導一群不會打棒球的頂尖運動員，跨界打棒球，每週六晚上十點民視無線台開播，播出後，瞬間收視突破1，

中職／傑尼獅夏日祭典嘉年華 日式傳統三味線揭開序幕

統一獅隊8月6、7日在台南球場分別迎戰中信兄弟、富邦悍將隊，推出「兆豐銀行傑尼獅─夏の恋物語」主題日，結合日式祭典風格，...

日職／被狂炸5轟17分慘敗 軟銀監督「對不起球迷」氣到拒訪

福岡軟體銀行鷹於20日的比賽中，在北九州市民球場迎戰東北樂天金鷲隊。結果軟銀投手陣全面崩盤，接連被樂天打者敲出安打和長打，最後以3比17慘敗，讓總教練藤本博史氣到賽後拒絕受訪，只透過球團公關向球迷表達歉意。

棒球／從報關員變奧運金牌戰主審 紀華文故事登WBSC官網

去年東京奧運棒球開幕戰、金牌戰擔任主審的中職副裁判長紀華文，於今年5月達成職棒2000場執法里程碑，他從報關行到登上五環殿堂的生涯故事也被放上世界棒球總會（WBSC）官網。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。