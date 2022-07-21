棒球／黃忠義怕高寵妻放閃 攜「超級王牌棒球隊」躍水

由巨宸製作、仁仁娛樂出品，台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》由中職傳奇名將「東哥」黃忠義擔任總教練，指導一群不會打棒球的頂尖運動員，跨界打棒球，每週六晚上十點民視無線台開播，播出後，瞬間收視突破1，熱度延燒到網路，除榮登2022開播綜藝聲量第二名外，節目YouTube也突破50萬人次瀏覽。今（21日）黃忠義率教練團方昶詠、林其緯、黃紹熙與「體育系男友」呂佳彬、孟祥祖、林昀蒂、薛銘文以及「體壇女神」程文欣在青年公園運動休閒館躍水慶功，其中「最美翹臀」之稱的跳水金牌林昀蒂展現跳水美技，東哥搞笑只給他3分，還透露自己怕高，「因為我老婆姓高」，寵妻放閃幽默眾人，倒是教練方昶詠在節目就曝光有懼高症，一上跳台雙腳都在抖，甚至愛妻豹嫂都出動信心喊話，豁出去完成挑戰，突破自己！

《超級王牌棒球隊》首播收視就開紅盤，十項全能男神孟祥祖為躍水慶功露出結實上身，讓現場當場為他徵友，他透露，「前面集訓就破1，但其實我們表現很差，後面收視應該越來越好！」「東哥」黃忠義暴雷，「後續爆點會越來越多，一個禮拜只有一集，民眾會更迫不及待！」呂佳彬更直接喊話「體壇周子瑜」姜巧文，「收視破2她應該要來跳了！」

正式上場，林昀蒂展現金牌實力，「東哥」黃忠義卻搞笑喊不及格，「這只有3分，因為腳沒打直。」幽默要大家等等看他示範，不過到了兒子黃韶熙躍水時，他一個後空翻背部朝水面重擊，「東哥」當場驚喊，「喔賣尬！」點名，「這要給滿分，痛在他身，其實痛在父親心裡啊！」

由於方昶詠真的太怕高，全部的人都跳完都在等他跳，他一度喊出不行，「我真的會怕啦！」老婆豹嫂甚至在台下信心喊話，要求他趕快跳，最後甚至直接上跳台作勢推老公下水。最後「東哥」黃忠義與林昀蒂發揮同隊情，兩人牽住方昶詠各一邊的手，一次出動3人終於讓他克服挑戰完成跳水，笑喊：「現在全世界都知道我怕高！」

曾任世界羽球女雙球后的程文欣摘下《超級王牌棒球隊》首周MVP票選人氣王，她在節目中與學弟呂佳彬雙哭的畫面，榮登該節目。的名場面之一，她在羽球場上霸氣，但在節目中卻有著脫線一面，走著走著就不小心去撞玻璃，讓她笑言：「朋友看到節目都說我是去當搞笑藝人，不是去打棒球的。」

而「體育系男友」呂佳彬、孟祥祖現場展現運動員好身材，兩人186相似身形，讓網友傻傻分不清，在拍攝過程中，也常被工作人員誤叫成對方名字，節目播出後，他們倆不時在社群發彼此的合照，網友封他們倆是「祥彬雙帥」，還有網友想替他們倆組男男CP，呂佳彬、孟祥祖聽聞網友湊對建議，互誇對方：「越來越帥！」引人遐想。此外，「黃金左腳」薛銘文深獲婆媽粉絲支持，IG私訊收穫不少粉絲與電視裡的他自拍合照，人氣看漲。

青年公園運動休閒館老字號泳池重新規劃再出發，循環系統全面更新，水質再提升是夏日炎炎台北市親子戲水休憩好去處，《超級王牌棒球隊》每週六晚上十點民視無線台開播、每週日晚上十點LINE TV播出、巨宸製作/超級王牌棒球隊官方Youtube每週三中午十二點播出。

黃忠義跳水。 製作公司提供

黃忠義(右二)。 製作公司提供