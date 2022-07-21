中職／傑尼獅夏日祭典嘉年華 日式傳統三味線揭開序幕

統一獅隊8月6、7日在台南球場分別迎戰中信兄弟、富邦悍將隊，推出「兆豐銀行傑尼獅─夏の恋物語」主題日，結合日式祭典風格，除了主視覺由球員穿上浴衣帥氣演繹，賽前表演也邀請台灣知名津輕三味線推廣團體「台灣廣原會」，還有曾經登上國際舞台的太鼓團體「和太鼓奏流Taiwan」為活動揭開序幕。

「台灣廣原會」2019年組隊前往日本參加津輕三味線大賽，寫下賽史唯一全隊均非日籍選手的海外隊伍奪冠紀錄，在台灣也具有相當知名度，將在8月6日賽前演出。

出身台南的會長廣原武豪表示，能在棒球場演出三味線，是非常特別且難得的結合，這次將帶來經典曲目，也將用三味線改編統一獅隊歌，為這首「王者之獅」帶來全新面貌。

傑尼獅夏日祭典嘉年華「和太鼓奏流Taiwan」8月7日登場。圖／統一獅隊提供

另外，8月7日賽前與球迷見面的「和太鼓奏流Taiwan」，是由日本和太鼓奏者古立集結一群在台灣熱愛與推廣和太鼓的同好成立，希望帶給台灣更有深度的和太鼓演出與文化。

「和太鼓奏流Taiwan」曾於2017年前往東京淺草演出，2018年在台灣首度公演，逐漸打開知名度，兩度受邀參加新光三越國際鼓舞節；團名中的「奏流」代表不同意義，「奏」是團員鼓擊太鼓的節奏、「流」是與觀眾交流。